2019-10-04T21:22:57+03:00
Происшествия

После вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы» возбуждены три уголовных дела

Все оружие налетчиков изъяли, назначены экспертизы [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по краю.Фото: ГУ МВД по краю.
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По факту вооруженного конфликта на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани возбудили три уголовных дела. Первое по п.З ч.2 ст.112 УК РФ «Причинения телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья совершенное с применением оружия» и еще два - по признакам преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия».

Видео с места ЧП в Славянском районе..Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 4 октября к «Кубанским деликатесам» на четырех машинах приехали люди с огнестрельным оружием. Ворвавшись в здание предприятия, они открыли стрельбу и попыталась взять завод под свой контроль. Пулевые ранения получили трое охранников.

Сильнее всего пострадал 24-летний Нарек А. - он получил огнестрельное ранение головы. 31-летнего Ивана К. ранили в шею, а у 27-летнего Руслана М. пулей задеты кисть руки и предплечья.

24-летний Нарек получил самое серьезное ранение.

24-летний Нарек получил самое серьезное ранение.

Один из сотрудников предприятия рассказал подробности захвата. По его словам, когда налетчики начали палить из пистолетов, охранники открыли ответный огонь. Двое из нападавших получили ранения.

Предварительно, у налетчиков были травматические пистолеты. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно, у налетчиков были травматические пистолеты. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Все участники конфликта задержаны, с ними работают сотрудники полиции, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местные жители уверены, что у нападавших был и дробовик, но официально эту информацию не подтверждают.

Местные жители уверены, что у нападавших был и дробовик, но официально эту информацию не подтверждают.

Все оружие налетчиков изъяли, назначены экспертизы. По предварительным данным, захватчики использовали травматические пистолеты. Правда, местные жители считают, что в руках у нападавших было огнестрельное оружие, иначе как объяснить то, во что превратился забор на проходной, где и произошла стрельба.

- Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства инцидента, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что у завода, занимающегося консервированием фруктов и овощей, все эти годы официально два хозяина. Но на предприятии говорят, что в конце сентября на долю одного из них был назначен доверительный управляющий, действующий самостоятельно, но в интересах данного конкретного владельца. А поскольку доли у владельцев равные, то, видимо, и нашла коса на камень.

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На кадрах видно, что на территории завода находятся только полиция. Сотрудники МВД изымают необходимые для следствия улики, осматривают найденное оружие (читайте далее)

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По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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