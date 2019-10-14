Хакеры взломали страницу сбора денег для операций маленькой американке с «маской Бэтмена»

Популярный аккаунт Луны Феннер в соцсети взломали. На несколько дней Кэрол - мама полугодовалой американки, которую лечат в Краснодаре от меланоцитарного невуса, - потеряла связь с внешним миром. Между тем, Instagram Луны для нее не только возможность перекинуться парой слов с близкими и друзьями на другом континенте, но и поистине средство борьбы за здоровье любимой дочери. Кэрол Феннер и Луне добрым словом, а главное деньгами, помогают тысячи людей со всего мира.

Специалистам, которые вызвались вернуть доступ к странице Луны, удалось установить, с какого IP-адреса и из какой страны действовал мошенник. Следы хакера привели в Турцию.

Следы хакера привели в Турцию

Молодой человек сначала писал Кэрол сообщения на арабском, что-то явно требуя. А потом и вовсе удалил страницу Луны.

Только когда ему самому показали, что известно его лицо и персональные данные, от женщины он отстал. А позже удалось восстановить страницу Луны и защитить ее в будущем.

- Дорогие друзья, слава Богу, мы вернулись! Instagram Luna был взломан, и мы потратили почти 2 дня, пытаясь вернуть его!!! Удивительно, куда может пойти зло человечества. И у хакера хватило совести посылать мне сообщения. Мое отчаяние было не из-за простого факта потери Instagram, а по поводу всей помощи и пожертвований, которые мы получили через эту Инста, - написала в тот же миг Кэрол Феннер.

Напомним, в краснодарской клинике лазерной хирургии провели первую операцию по удалению меланоцитарного невуса маленькой пациентке из США Луне Феннер. Огромное родимое пятно заняло почти всю площадь ее крошечного личика, и начать удалять его было решено со лба.

luna.love.hope Луна пытается ходить

- Все прошло хорошо, под местным наркозом, - рассказал сразу после операции в эксклюзивной беседе "КП" - Кубань" доктор Павел Попов. - Сейчас Луне делают перевязки. Она капризничает, как все дети.

Сеансов фотодинамической терапии у Луны запланировано еще как минимум пять, а лечение, по словам врача, продлится не больше 1,5 лет.

В этот визит в Россию Луне запланировано еще несколько фотодинамических манипуляций. Дальше отходить от стресса и столь длительного путешествия в северную страну девочку с мамой отпустят обратно домой в США.

Луна впервые попробовала кубанский помидор. Фото: Кэрол Феннер

Надо сказать, чем больше Кэрол общается с краснодарскими медиками, тем больше приходит к выводу, что права была в своем решении ехать в Краснодар.

- Я чувствую, что мне еще многое предстоит рассказать о хирургии. Если вы, например, ищете врачей по невусам в США, то порядок врачей в этом списке всегда одинаков! Это спикеры различных Конгрессов о невусе. Это всегда одни и те же врачи и те же самые агрессивные операции. Я не призываю всех приезжать в Россию, потому что пока не знаю, как Луна оправится от этих процедур. Но не пытайтесь убедить меня в обратном. Нам нужно помогать друг другу в распространении информации, всем, кому поставили диагноз «невус», а не судить о решении матери. Я очень много изучила, прежде чем решиться уехать из дома и семьи. Извините, просто эмоции! - пишет в очередной раз Кэрол.

Американские коллеги Попова планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России предложил альтернативу, мама девочки решила ехать в Краснодар.

- Мы показали маме аналогичный случай с русской девочкой Миланьей, - говорит Павел Попов, демонстрируя "КП" - Кубань" фото и видео ребенка. - Там более сложная история, потому что к пяти годам малышка была бы уже обречена. Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак однозначно. Кэрол эта наша работа впечатлила.

Тем временем, рядом с мамой и доктором Павлом Поповым Луна чувствует себя хорошо. И не перестает радовать своими достижениями. Вот она впервые попробовала на вкус кубанский помидор, а вот - сделала первый шаг (правда, в ходунках!) по съемной квартире в Краснодаре...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

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