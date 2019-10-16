Наказание «псебайским чудовищам» могут ужесточить вплоть до пожизненного заключения

С приговором, который накануне вынесли в Мостовском районном суде убийцам многодетной матери в Псебае, не согласны ни потерпевшие, ни сами осужденные. Несмотря на свой юный возраст, один из «псебайских чудовищ», как нарекли их в прессе, получил 9 лет и 11 месяцев колонии общего режима, тогда как более взрослый его товарищ будет сидеть 19 лет, причем в колонии тюрьме строгого режима.

Алексей с трудом переживает смерть любимой супруги.

Те, кого приговорили к реальным срокам за зверское убийство над Натальей Дмитриевой, считают наказание суровым. Адвокат Максима Бондаренко, который совершеннолетие отмечал в зале суда, настаивает - его подзащитный не виновен. Правда, прокомментировать свою позицию «Комсомольской правде» - Кубань» отказался, сославшись на закрытость судебного процесса.

Тема дня: Псебайские изверги получили почти 30 лет колонии на двоих за убийство многодетной матери. Справедливо? - Краснодар - 16.10.2019 00:00 00:00

Савелий Никифоров - единственный, кто осмелился прокомментировать решение суда и на камеру заявить, что не причастен к совершению преступления.

- Я не согласен с тем, что меня обвиняют в изнасиловании и убийстве. Тот, кто это сделал (намекая на своего малолетнего друга Максима Бондаренко) получил 10 лет тюрьмы, а я 19. Это что? - недоумевал Савелий Никифоров. - Просто все расписали так в прессе, поэтому и приговор такой максимальный.

Откровения Савелия Никифорова - он проходит по делу об убийстве матери пятерых детей в Псебае.

Осужденные в ближайшее время будут обжаловать решения суда, апелляцию подаст и сторона потерпевших. И не исключено, что новое вынесенное решение будет далеко не в пользу убийц.

Наталью Дмитриеву убили неподалеку от собственного дома.

- На момент совершения преступления Никифорову уже исполнилось 18 лет. Потому с учетом того, с какой жестокостью было совершено убийство, ему могли дать и более строгое наказание, вплоть до пожизненного. Именно этого мы и будем добиваться при обжаловании, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат потерпевших Виталий Зубенко. - Что касается Бондаренко, то ему исполнилось 18 лет в день вынесения приговора. Потому максимально, на сколько ему возможно увеличить наказание по закону, это добавить один месяц заключения. Даже, если бы он совершил еще более жестокое преступление, хотя казалось бы, такого быть уже не может, больше 10 лет колонии ему не дадут.

Напомним, жестокая расправа произошла в ночь на 14 мая. 40-летняя Наталья Дмитриева отдыхала в кафе «Ивушка» вместе со своей подругой. Там же находился тогда еще 16-летний Максим Бондаренко с приятелем Савелием Никифоровым. После того, как женщина засобиралась домой, нетрезвые молодые люди предложили проводить ее. А в 100 метрах от дома напали на нее. Но то, что они сделали, не поддается никакому объяснению. По заключению судебно-медицинской экспертизы, «псебайские чудовища» нанесли Наталье Дмитриевой не менее 19 ударов камнем по голове. Они надругались над телом, а затем выбросили труп в кусты. Звери, не люди!

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