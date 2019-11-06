2019-11-06T13:03:20+03:00
Общество

«Забыли предупредить!»: В Краснодаре разыскали пропавших почти месяц назад супругов

Как оказалось, семья уехала на заработки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Елена Кудрявцева и Константин Чередниченко бесследно исчезли 12 октября.Елена Кудрявцева и Константин Чередниченко бесследно исчезли 12 октября.
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Почти месяц родственники семейной пары не находили себе места. 12 октября супруги из Горячего Ключа перестали выходить на связь, чем сильно напугали близких. Встревоженная родня быстро поняла, что найти их самостоятельно не удастся, потому попросили помощи.

Поисками 51-летней Елены Кудрявцевой и 50-летнего Константина Чередниченко занимались правоохранители и волонтеры. Трудность была в том, что никто из родных не догадывался, куда могла направиться семья. О своих планах они никому не сообщили, во что были одеты никто не знал.

Одна из соседок сказала, что пара как-то обмолвилась о поездке на курорт. Правда, подробностей никому не рассказывала.

И вот спустя почти месяц тишины, супруги нашлись в 70 километрах от родного города - в Краснодаре. Сюда, как оказалось, семья поехала на заработки.

- Елене предложили работу на рынке, зарплату предложили нормальную, потому она устроила себя и мужа, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - С собой телефонов у них не было. Но спешить покупать мобильники они не торопились, не думали, что кто-то забьет тревогу и бросится их искать. Но ошиблись. Брат Елены запереживал, потому подал заявление в полицию. Начались поиски и вскоре была получена информация о том, что они находятся в Краснодаре. Чуть позже удалось выяснить, где они работают.

Сейчас пара уже созвонилась с родными и успокоила их.

А тем временем Майкоп приходит в себя после горестной новости. 5 ноября после пяти месяцев поисков в следственном управлении СК по республике Адыгее сообщили о поимке подозреваемого в убийстве 16-летней Даши Шопиной. «КП» - Кубань» узнала, как правоохранители вышли на его след и где нашли девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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