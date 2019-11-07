2019-11-07T13:15:39+03:00
Общество

Маленькой Луне в Россию прислали куклу с таким же родимым пятном

Производители в США так предлагают бороться со стереотипами и стандартами внешности [фото, видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Если лечение пройдет успешно, то кукла будет напоминать Луне о том, какой она родилась. Фото: Кэрол ФеннерЕсли лечение пройдет успешно, то кукла будет напоминать Луне о том, какой она родилась. Фото: Кэрол Феннер
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У самой известной пациентки краснодарского доктора Павла Попова - полугодовалой Луны Феннер - наконец-то появилась подходящая игрушка. Из Америки ей прислали куклу-бразильянку (Бразилия - родина ее родителей) с идентичным родимым пятном. Правда, возможно, девочка не успеет осознать, как сильно внешне сейчас она не похожа на своих сверстников. Российский доктор обещает избавить ее от гигантского меланоцитарного невуса за 1,5 года.

- Однажды в церкви маленькая девочка начала показывать на Луну пальцем, - рассказывала перед приездом в Краснодар журналистам мама ребенка Кэрол Феннер. - Ее мать ответила, что это чудовищное уродство и поспешила отвести взгляд.

Игрушку утеплили перед поездкой в Россию. Фото: Кэрол Феннер

Игрушку утеплили перед поездкой в Россию. Фото: Кэрол Феннер

Этот случай повлиял на решение Кэрол поскорее начать лечение Луны.

Между тем, группа поддержки со всего мира предлагает семье Луны не огорчаться. Протестуя против стереотипов во внешности, они создали уникальную куклу, полностью повторяющую исключительность Луны.

Однако меланоцитарный невус - это не просто родимое пятно, портящее внешний облик. У Луны есть серьезный риск заболеть раком кожи. Именно это делает операцию по его удалению не просто косметической, а жизненно необходимой.

Вместе с куколкой с другого континента прислали именную футболку. Фото: Кэрол Феннер

Вместе с куколкой с другого континента прислали именную футболку. Фото: Кэрол Феннер

Напомним, девочка с мамой прилетела в Краснодар в октябре. Мама Луны решила лечить ее в Краснодаре после того, как доктор Попов предложил ей свою помощь.

Спустя несколько дней в краснодарской клинике лазерной хирургии он провел Луне первую операцию. Удалять его было решено со лба. Сейчас американка с мамой по-прежнему находится в России. Врач запланировал еще несколько фото-динамических процедур.

Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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