2019-11-13T13:28:10+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Краснодарском крае показали на фото из космоса

Предварительной причиной возгораний в лесах назвали поджоги [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: caucasia.ruФото: caucasia.ru
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Масштабные лесные пожары в Краснодарском крае, которые пылают уже неделю, показали со спутника. Фотограф Павел Мудров опубликовал изображения системы по наблюдению за Землей Copernicus.

Фото: caucasia.ru

Фото: caucasia.ru

На кадрах хорошо видны очаги пожаров сразу в нескольких районах региона.

- Планческие скалы тлеют, занялись Красные, там пока все печально, то есть пожар плавно идет примерно на юго-запад, - подписал снимки Павел Мудров. - На Безепчуке тоже тлеет, видимо потушили, но вот на Пшафе просто перемещается восточнее, никак не уменьшаясь.

Фото: caucasia.ru

Фото: caucasia.ru

Кроме того, по словам фотографа, появился новый мощный очаг у Поднавислы в Горячем Ключе. А еще горит Большой Тхач, полыхает территория у Каменномостского (Хаджоха).

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 13 ноября на территории Северского района действуют три очага природных пожаров, два из них локализованы.

Фото: caucasia.ru

Фото: caucasia.ru

- К тушению лесных пожаров на территории Северского района привлечена группировка РСЧС в составе 388 человек, 83 единиц техники, из них от МЧС 67 человека, 17 единиц техники, - говорят спасатели. - По Краснодарскому краю в тушении лесных пожаров задействовано 486 человек и 110 единиц техники.

Фото: caucasia.ru

Фото: caucasia.ru

Сейчас патрульные группы проводят обследование очагов возгораний. Инспекторы надзорной деятельности проводят профилактическую работу с населением.

Напомним, ранее сообщалось, что с 4 по 12 ноября было зафиксировано более 30 случаев возгораний в лесных массивах края. Очаги располагались в труднодоступных местах и возникали ранним утром.

Фото: caucasia.ru

Фото: caucasia.ru

В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС. За обстановкой следят беспилотники.

Леса в крае все еще горят. Потому в Краснодаре набирают добровольцев, чтобы тушить пожары. С собой надо взять лопаты и грабли, воду и маски выдадут на месте.

По подозрению в поджоге лесов на Кубани задержаны четыре человека. Два человека - в Северском районе, еще двух - в Мостовском районе.

- Для мониторинга дополнительно привлечены специалисты надзорной деятельности. Патрульные группы проводят обследование очагов возгораний для установления предварительной причины пожара, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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