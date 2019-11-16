2019-11-16T20:42:28+03:00
Общество

Мать убитой в Петербурге аспирантки увезли в больницу прямо с кладбища

Женщину положили в реанимацию [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Фото: Тимур СЕМЕНОВ.Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Изменить размер текста:

В субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской Калининского района похоронили зверски убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко. Утром в станице прошло отпевание, затем погибшую привезли в родной дом, где она выросла, а далее траурный кортеж отправился на местный погост. На кладбище, что находится на окраине станицы Старовеличковской, собрались не меньше трех сотен людей. Десятки огромных венков, белых роз, красных гвоздик, желтых хризантем несли люди к могиле погибшей аспирантки.

Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

Мама и бабушка Насти ревели навзрыд и обнимали деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями. Когда пришло время опускать гроб в землю, матери убитой девушки Галине стало плохо. Она резко побледнела и поникла...

Маму Насти увозит скорая.

К счастью, у кладбища дежурила скорая. Бригада медиков бросились к женщине и стали приводить в чувства. А затем медики увезли ее в больницу. Вместе с убитой горем матерью поехал брат Насти Сергей.

Гроб окружила семья. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Гроб окружила семья. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

- У нее был обморок... Тяжело это все, конечно. Сейчас она под наблюдением. Дали ей успокоительное, сейчас Галина спит, никто не тревожит ее. Галину положили в реанимацию, это правда. Но сделали это скорее для перестраховки, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. - Остальные родственники держатся. Впереди ночь, завтра утром посмотрим, как будут себя чувствовать. Не хотим беспокоить их зря, тяжелый день был.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Отец убитой доцентом аспирантки у могилы дочери: «Настюша, прости меня!»

На кладбище, что находится на окраине станицы Старовеличковской, собрались не меньше трех сотен людей (читайте далее)

Олег Соколов был ее первой любовью: в станице, где жила убитая преподавателем студентка, у нее не было женихов

В станице Старовеличковской, что в Калининском районе Краснодарского края все только и говорят об этом убийстве. Семью 24-летней Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Олег Соколов, тут знает каждый. Мама – полковник МВД, отец – учитель физкультуры в местной школе, дедушка – футбольный тренер, бабушка всю жизнь проработала в школьной библиотеке. А младший брат – защитник футбольного клуба «Краснодар». Когда игрок приезжает в родную станицу, мальчишки прибегают к нему за автографами (читайте далее)

В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Родственница девушки работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург (подробности)

КСТАТИ

«Доцент-расчленитель» Олег Соколов хочет выплатить родителям убитой аспирантки компенсацию

Олег Соколов пытается заниматься научной деятельностью, хочет покаяния и готов выплатить семье Анастасии Ещенко, которую застрелил в ночь с 7 на 8 ноября из обреза винтовки, денежную компенсацию. О состоянии и планах опального историка журналистам сегодня, 14 ноября, рассказал его адвокат Александр Почуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поезд из Ростова в Адлер отменят на 3,5 месяца
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия - Бельгия
В школе Ейска эвакуировали учащихся из-за найденной во дворе гранаты
ДТП с двумя большегрузами в Крымском районе: есть пострадавшие
В Сочи на обочине нашли зверски избитую женщину
Матери зверский убитой Анастасии Ещенко стало плохо на похоронах дочери
В Краснодарском крае археологи обнаружили античную дорогу IV–II веков до н. э.
В сочинской администрации сменились руководители двух департаментов
Лобовое столкновение в Курганинском районе: погибли двое
Детской школе по водным видам спорта в Краснодре подарили катер «Аврора»
Массовое ДТП в сочинском тоннеле: пострадали четверо взрослых и двое детей
В Краснодарском крае потушили семь лесных пожаров
В Усть-Лабинском районе взорвался газовый баллон
Огонь перекинулся из Туапсинского района на сочинские леса
На Кубани отреставрируют военные мемориалы
В Краснодаре открылась выставка «Восстание машин»
В отношении краснодарских перевозчиков возбудили дело о сговоре
На Кубани покажут фильмы-участники фестиваля «Вечевой колокол»
В Краснодаре заработают три новых участковых пункта полиции
Медучреждения Кубани получат новое компьютерное оборудование
Жителя Сочи осудили на 4 года за неуплату налогов
На Кубани на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году потратят дополнительные 500 млн рублей
В Краснодаре введут ограничение движения по улице Солнечной
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет