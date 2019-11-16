Мать убитой в Петербурге аспирантки увезли в больницу прямо с кладбища

В субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской Калининского района похоронили зверски убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко. Утром в станице прошло отпевание, затем погибшую привезли в родной дом, где она выросла, а далее траурный кортеж отправился на местный погост. На кладбище, что находится на окраине станицы Старовеличковской, собрались не меньше трех сотен людей. Десятки огромных венков, белых роз, красных гвоздик, желтых хризантем несли люди к могиле погибшей аспирантки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744195" frameborder="0"></iframe> Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

Мама и бабушка Насти ревели навзрыд и обнимали деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями. Когда пришло время опускать гроб в землю, матери убитой девушки Галине стало плохо. Она резко побледнела и поникла...

Маму Насти увозит скорая.

К счастью, у кладбища дежурила скорая. Бригада медиков бросились к женщине и стали приводить в чувства. А затем медики увезли ее в больницу. Вместе с убитой горем матерью поехал брат Насти Сергей.

Гроб окружила семья. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

- У нее был обморок... Тяжело это все, конечно. Сейчас она под наблюдением. Дали ей успокоительное, сейчас Галина спит, никто не тревожит ее. Галину положили в реанимацию, это правда. Но сделали это скорее для перестраховки, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко. - Остальные родственники держатся. Впереди ночь, завтра утром посмотрим, как будут себя чувствовать. Не хотим беспокоить их зря, тяжелый день был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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