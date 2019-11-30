"Результат превзошел наши ожидания": Краснодарский доктор рассказал о лечении девочки с "маской Бэтмена"

Первый этап лечения меланоцитарного невуса на лице американки Луны Феннер завершен. Об этом в эксклюзивном интервью "КП" - Кубань" рассказал сам доктор Павел Попов.

- Луна вместе с мамой уезжают из Краснодара в начале декабря, - пояснил врач. - Дома в США она пробудет чуть больше месяца. В январе мы снова ждем их у себя для продолжения лечения.

Луне провели две фото-динамических процедуры. Вначале медики взялись за часть уродливого невуса на лбу девочки. Спустя месяц воздействию лазера подверглась область вокруг глаз ребенка.

План лечения, по словам доктора, менять не планируется. Фото: Светлана Алексуткина

- Мы оцениваем эффект положительно. Результат превзошел все наши ожидания. У Луны очень хорошо проходит процесс регенерации кожи, - говорит Павел Попов.

Благодаря хорошей заживляемости кожи, Луна с мамой поедут в США раньше срока. Скоро на другом континенте начнется подготовка к любимому празднику - Рождеству. И по словам Кэрол, ей есть за что благодарить бога.

- Никакой корректировки первоначального плана лечения пациентки пока не требуется. Мы по-прежнему рассчитываем на не более шести процедур ФДТ, - заявил доктор.

В январе девочка с мамой вернутся в Россию для продолжения лечения. Фото: Светлана Алексуткина

Лечение Луны займет не больше 1,5 лет. И скорее всего, к моменту полного удаления огромного родимого пятна, с которым она родилась, девочка уже не будет помнить, что с ней происходило.

За плечами краснодарского врача Павла Попова, взявшегося избавить знаменитую на весь мир маленькую пациентку от уродливого невуса, 20-летний опыт подобных операций.

- Я был поистине удивлен, когда в одночасье проснулся таким популярным, - улыбается доктор Попов. - Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках. Правда, делаем это российским пациентам. А тут, видимо, роль сыграло то, что Луна - американка.

К краснодарскому врачу и его методу, уже названному в Америке уникальным, действительно, приковано сейчас внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Однако сам он такого ажиотажа не разделяет.

- Дело в том, что фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - продолжает Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом "Комсомольской правды". - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Процесс заживления позволил врачу отпустить Луну домой раньше срока. Фото: Светлана Алексуткина

Действительно, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

Краснодарская клиника ФДТ теперь планирует запатентовать свой опыт и навыки лечения подобных диагнозов. Но это очень длительный и специфический процесс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

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