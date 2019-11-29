Поезда по пути в Крым будут делать остановку в Тамани

Уже сотни пассажиров купили билеты на поезда, которые пойдут по Крымскому мосту. Первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а на следующий день начнут курсировать поезда из Москвы в Симферополь.

Поезда будут пересекать Краснодарский край, и если раньше в их расписании в пределах региона была только одна остановка на станции Разъезд 9-й километр недалеко от Крымска, то теперь там появилась станция Тамань-Пассажирская.

Абсолютно новый вокзал, рассчитанный на 50 пассажиров, уже готовится начать работу. Первый состав прибудет сюда 25 декабря.

Расписание поездов на станции Тамань-Пассажирская

Ежедневно через станцию будут проходить четыре поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Севастополь. Поезд к северной столице будет отправляться в 21:50, в Москву – в 0:50.

Новый железнодорожный вокзал в Тамани.

В сторону Крыма состав к Севастополю отправится в 2:24, а к Симферополю в 2:47. Стоянка поездов на станции Тамань-Пассажирская составит от 12 до 20 минут. Время в пути от Тамани до Симферополя - 5,5-6 часов, до Севастополя - 7 часов 22 минуты, стоимость билета в плацкартный вагон - около 1000 рублей.

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Несмотря на то, что на пути в Крым составы будут пересекать Краснодарский край, на Кубани в маршруте запланирована всего одна остановка – Разъезд 9-й километр, что рядом с Крымском. Предыдущая остановка – Ростов-на-Дону, а следующая – Семь Колодезей в поселке Ленино на крымском берегу (подробности)

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