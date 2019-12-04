2019-12-04T11:12:28+03:00
Происшествия

Новый год не за горами: на Кубани выпал первый снег

Жители региона делятся зимними снимками и видео в социальных сетях [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Снегом припорошило парк "Краснодар". Фото: instagram.com/nagibinivanСнегом припорошило парк "Краснодар". Фото: instagram.com/nagibinivan

В Краснодарском крае календарная зима неожиданно совпала с погодой за окном. Почти во всех районах Кубани выпал первый снег.

Снег парализовал движение в Краснодаре. Фото: instagram.com/begi_za_li

Снег парализовал движение в Краснодаре. Фото: instagram.com/begi_za_li

Что интересно, заметили его жители региона не сразу. А все потому, что сначала лил дождь. Но со временем температура начала понижаться и ливень превратился в настоящие пушистые хлопья.

Первый снег в Краснодаре Видео: instagram.com/begi_za_li.

Все соцсети начали пестрить фотографиями летающих «белых мух» и легкого покрывала, покрывшего землю.

А вот такая красота в Горячем Ключе. Фото: t.me/gk_news2

А вот такая красота в Горячем Ключе. Фото: t.me/gk_news2

Как только не пытались жители края порадоваться снегу. Писали надписи на машинах и асфальте.

Валил снег и в Новороссийске Фото: vk.com/nvrsk_life

Валил снег и в Новороссийске Фото: vk.com/nvrsk_life

А некоторые даже успели налепить снеговиков. Пусть они и получились маленькими, но для Кубани и это в последнее время в диковинку.

Самые быстрые успели слепить снеговиков. Фото: instagram.com/tipich_krd

Самые быстрые успели слепить снеговиков. Фото: instagram.com/tipich_krd

Правда, кататься на санках и лыжах уже нельзя - по крайней мере в Краснодаре. К утру снег почти растаял, чем растроил детишек.

Стоит сказать, что ранее синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег. А все потому, через территорию края как раз проходит холодный фронт.

Фото: instagram.com/nagibinivan

Фото: instagram.com/nagibinivan

А тем временем спасатели объявили экстренное предупреждение. На территории Краснодарского края до середины 4 декабря возможно налипание мокрого снега. Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.

- Стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва необходимо звонить по телефонам экстренных служб, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: instagram.com/small_garden_jane

Фото: instagram.com/small_garden_jane

Также спасатели рекомендуют звонить специалистам в случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении. В случае ЧС, звоните по телефонам 01 или 101 с мобильного.

А в горах сейчас лавиноопасно. Снежные массы могут сходить со склонов в период с 3 по 5 декабря. Высокая вероятность схода лавин сохранится на высоте более 2,5 тысяч метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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