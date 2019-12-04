Новый год не за горами: на Кубани выпал первый снег
В Краснодарском крае календарная зима неожиданно совпала с погодой за окном. Почти во всех районах Кубани выпал первый снег.
Снег парализовал движение в Краснодаре. Фото: instagram.com/begi_za_li
Что интересно, заметили его жители региона не сразу. А все потому, что сначала лил дождь. Но со временем температура начала понижаться и ливень превратился в настоящие пушистые хлопья.
Первый снег в Краснодаре Видео: instagram.com/begi_za_li.
Все соцсети начали пестрить фотографиями летающих «белых мух» и легкого покрывала, покрывшего землю.
А вот такая красота в Горячем Ключе. Фото: t.me/gk_news2
Как только не пытались жители края порадоваться снегу. Писали надписи на машинах и асфальте.
Валил снег и в Новороссийске Фото: vk.com/nvrsk_life
А некоторые даже успели налепить снеговиков. Пусть они и получились маленькими, но для Кубани и это в последнее время в диковинку.
Самые быстрые успели слепить снеговиков. Фото: instagram.com/tipich_krd
Правда, кататься на санках и лыжах уже нельзя - по крайней мере в Краснодаре. К утру снег почти растаял, чем растроил детишек.
Стоит сказать, что ранее синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег. А все потому, через территорию края как раз проходит холодный фронт.
Фото: instagram.com/nagibinivan
А тем временем спасатели объявили экстренное предупреждение. На территории Краснодарского края до середины 4 декабря возможно налипание мокрого снега. Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.
- Стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва необходимо звонить по телефонам экстренных служб, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: instagram.com/small_garden_jane
Также спасатели рекомендуют звонить специалистам в случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении. В случае ЧС, звоните по телефонам 01 или 101 с мобильного.
А в горах сейчас лавиноопасно. Снежные массы могут сходить со склонов в период с 3 по 5 декабря. Высокая вероятность схода лавин сохранится на высоте более 2,5 тысяч метров.
ИСТОЧНИК KP.RU