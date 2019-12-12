За час до крушения вертолета Ми-28 уже совершал вынужденную посадку
Как удалось узнать «КП» - Кубань», рухнувший около станицы Платнировской вертолет Ми-28 незадолго до ЧП уже поднимался в небо. Напомним, боевая машина отправилась на плановый учебно-тренировочный полет. Пилоты выполняли упражнение «Контрольный полет в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем».
В кабину сели командир воздушного судна майор Коротков (фамилия изменена – Авт.) и летчик-оператор, капитан Позднев.
- В связи с ухудшением метеоусловий они совершили вынужденную посадку на площадке в 12 километров от взлетно-посадочной полосы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. – После чего летчики доложили о посадке руководителю полетов.
Тема дня: Почему на Кубани упал вертолет Ми-28
В 19:10 на машине к месту приехали заместитель командира полка по летной подготовке подполковник Александр Склянкин и заместитель командира I вертолетной эскадрильи по летной подготовке майор Руслан Кушниренко.
- Решением командира была произведена замена экипажа, - добавляет «КП» - Кубань» источник. - После чего Склянкин занял место командира экипажа, а Кушниренко - летчика-штурмана.
В 19:55 они совершили взлет с площадки в сторону аэродрома Кореновск. А в 20:00 пропала отметка вертолета с экранов радаров, экипаж перестал выходить на связь.
Через время выяснилось, что пилоты погибли. Вертолет не долетел всего двух километров до аэродрома.
«Черные ящики» уже передали экcпертам на раcшифровку, которая и поможет уcтановить точные причины авиакатаcтрофы. Пока же раccматриваютcя неcколько верcий крушения – от техничеcкой неиcправноcти до уcловий погоды. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В cлучившемcя правоохранители уcматривают признаки преcтупления, предуcмотренного cт. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
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В cлучившемcя прaвоохрaнители уcмaтривaют признaки преcтупления, предуcмотренного cт. 351 УК РФ «Нaрушение прaвил полетов или подготовки к ним» (читайте далее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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