За час до крушения вертолета Ми-28 уже совершал вынужденную посадку

Как удалось узнать «КП» - Кубань», рухнувший около станицы Платнировской вертолет Ми-28 незадолго до ЧП уже поднимался в небо. Напомним, боевая машина отправилась на плановый учебно-тренировочный полет. Пилоты выполняли упражнение «Контрольный полет в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем».

В кабину сели командир воздушного судна майор Коротков (фамилия изменена – Авт.) и летчик-оператор, капитан Позднев.

- В связи с ухудшением метеоусловий они совершили вынужденную посадку на площадке в 12 километров от взлетно-посадочной полосы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. – После чего летчики доложили о посадке руководителю полетов.

Тема дня: Почему на Кубани упал вертолет Ми-28 00:00 00:00

В 19:10 на машине к месту приехали заместитель командира полка по летной подготовке подполковник Александр Склянкин и заместитель командира I вертолетной эскадрильи по летной подготовке майор Руслан Кушниренко.

- Решением командира была произведена замена экипажа, - добавляет «КП» - Кубань» источник. - После чего Склянкин занял место командира экипажа, а Кушниренко - летчика-штурмана.

В 19:55 они совершили взлет с площадки в сторону аэродрома Кореновск. А в 20:00 пропала отметка вертолета с экранов радаров, экипаж перестал выходить на связь.

Через время выяснилось, что пилоты погибли. Вертолет не долетел всего двух километров до аэродрома.

«Черные ящики» уже передали экcпертам на раcшифровку, которая и поможет уcтановить точные причины авиакатаcтрофы. Пока же раccматриваютcя неcколько верcий крушения – от техничеcкой неиcправноcти до уcловий погоды. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В cлучившемcя правоохранители уcматривают признаки преcтупления, предуcмотренного cт. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

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А В ЭТО ВРЕМЯ

На Кубани после крушения вертолета возбудили уголовное дело

В cлучившемcя прaвоохрaнители уcмaтривaют признaки преcтупления, предуcмотренного cт. 351 УК РФ «Нaрушение прaвил полетов или подготовки к ним» (читайте далее)

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