Заковали в наручники и пинали: полицейских, избивших задержанного за просьбу отвести в туалет, отправили в колонию

Армавирский городской суд огласил приговор двум полицейским, которые весной 2019 года жестоко избили задержанного мужчину за просьбу выйти в туалет. Бывших копов – 41-летнего Дмитрия Андрусенко и 21-летего младшего инспектора батальона ППС Данила Нетребы обвинили в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Все произошло 3 марта. В тот день оба правоохранителя заступили на суточное дежурство в Армавирском ОМВД. В 08:12 в райотдел доставили 48-летнего «хулигана». Мужчина перебрал с алкоголем и за это попал в поле зрения правоохранителей.

- В ту ночь я был дома вместе со своей сожительницей, выпивали мы. Потом решил подняться к соседям, чтобы зарядить свой телефон и спросить время. Я постучал в дверь, но никто не открыл. В итоге вернулся к себе, - рассказывал в суде пострадавший Владислав Репин (имя и фамилия изменены – Авт.). - А через время ко мне постучали сотрудники полиции, сказали, что на меня поступило заявление о нарушении общественного порядка. Вывели на улицу, надели наручники, посадили в патрульный автомобиль, после чего доставили в ОМВД по Армавиру. Там меня поместили в камеру, но наручники так и не сняли.

Следователи уточняли, что это был не преступник, а административно задержанный.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В камере, по словам Владислава, было еще двое мужчин.

- Мне приспичило в туалет, причем сильно. Я стал кричать сотрудникам полиции, но дверь никто не открывал. Тогда я несколько раз ударил ногой по двери, чтобы мы меня услышали, - продолжает Владислав. – Дверь наконец-то открылась. В камеру вошел Андрусенко, который ударил меня по лицу, а затем зарядил и ногой в область паха. Я почувствовал резкую боль, от чего упал. В этот момент второй сотрудник Нетреба заломил мне руки.

ППСник оттащил мужчину от Андрусенко, который нанес еще удары коленом в грудь и нижнюю часть тела задержанному.

- Хватит! – прокричал Владислав, после чего правоохранители ушли.

Когда же мужчине спустя час все же разрешили пойти в туалет, справить нужду у него не получилось. Задержанный попросил вызвать скорую, так как очень плохо себя чувствует. Когда медики приехали, то сразу же увезли мужчину из камеры в больницу и забрали в операционную. У Владислава диагностировали тупую закрытую травму живота. Удар полицейского был такой силы, что у задержанного просто лопнул мочевой пузырь, открылось внутрибрюшное кровотечение.

Дмитрий Андрусенко. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Что интересно, сразу после случившегося 21-летнего инспектора ППС задержали и отправили в СИЗО. А вот его более старший напарник, как только запахло жареным, сбежал. Правда, прятался от следствия он недолго. Как только на каждом столбу в Армавире появилось объявление о его розыске, Андрусенко нашелся и написал явку с повинной. Вот только изложил свою версию произошедшего.

- Когда в отдел привезли мужчину, я сразу же записал его в протокол административного задержания. Дал ему документ, чтобы он расписался. Но тот отказался. Тогда я посадил его в камеру, но наручники не снял, так как у меня не было ключей. Я вернулся на рабочее место, на протяжении 10 – 15 минут из камеры доносились маты и громкий стук по двери, - писал Дмитрий Андрусенко. – Я вновь пошел к камере, открыл ее, чтобы вывести задержанного, но он стал отпираться, выражаться грубой нецензурной бранью в мой адрес и плеваться. Тогда я наклонил его и нанес два удара коленкой в область груди, после чего мы упали. В это время зашел в камеру Нетреба, который разнял нас. После чего мы вышли.

Этой же версии придерживался в суде, настаивая на том, что никакого умысла в причинении вреда здоровью Владислава не имел, да и виновным себя не считает. А вот его коллега Данил Нетреба вину за собой чувствовал, о чем сказал служителю Фемиды.

К слову, в суде эксперт отметил, что пострадавший действительно мог некоторый время ходить и двигаться.

- Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Алкогольное опьянение могло увеличить время наступления шока, так как спиртное – это некая анестезия. Установленное экспертизой повреждение не могло быть причинено мужчине от удара в грудь. Точкой приложения для возникновения указанной травмы является нижний отдел передней брюшной стенки при наполненном мочевом пузыре, - сообщается в решении суда.

Разрыв мочевого пузыря не мог образоваться через какое-то время, он был большой - 12 сантиметров и произошел именно от удара.

В итоге суд признал полицейских виновными. Данила Нетребу приговорили к одному году тюрьмы за превышение должностных полномочий. Наказание он будет отбывать в колонии-поселения. А Дмитрия Андрусенко осудили сразу по двум статьям – «применение насилия» (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленное причинении тяжкого вреда здоровью.

- Андрусенко назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и заниматься охранной деятельностью на тот же срок, - сказали в суде. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.