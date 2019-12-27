Новый год уже на носу. И пусть он опять будет без снега (а вдруг чудо все же случится?), но жители и гости кубанской столицы все равно пойдут отмечать праздник на Главную городскую площадь. Здесь запланированы масштабные гуляния, которые продлятся всю ночь. Как же добраться до центра, а потом вернуться домой? Рассказываем, как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Краснодаре.

КОНКРЕТНО

Такси в канун Нового года и в первые часы 1 января обойдется дороже обычного. Компании-перевозчики говорят, что тарифы поднимутся в два раза. Но можно на поездке и сэкономить. Время работы автобусов, троллейбусов и трамваев продлили, чтобы краснодарцы смогли добраться из центра в другие микрорайоны.

В ночь с 31 декабря на 1 января на линию выйдут:

Трамваи

№ 2 «Ул. Индустриальная - ул. Декабристов»:

время отправления от остановки «Драмтеатр» по направлению движения к ул. Индустриальной - в 22:02, 22:26, 23:07, 23:38, 00:10, 00:35. Время отправления от остановки «Драмтеатр» по направлению движения к ул. им. Декабристов - в 22:11, 22:36, 23:39, 00:15.

№ 3 «Западное трамвайное депо - ул. Декабристов»:

время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к ул. им. Декабристов — в 22:12, 23:10, 00:17, время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к Западному трамвайному депо - в 22:02, 22:25, 22:44, 22:59, 23:48, 00:55, 01:07.

№ 5 «Ул. Солнечная — ул. им. Евдокии Бершанской»:

время отправления от остановки «Драмтеатр» по направлению к ул. им. Евдокии Бершанской - в 22:04, 22:17, 22:49, 00:10, 00:32, 00:58, 02:12 (в Восточное депо). Время отправления от остановки «Драмтеатр» по направлению к ул. Солнечной - в 22:17, 23:09, 23:36, 00:18, 01:29.

№ 6 «Юбилейный микрорайон - ул. им. Димитрова»:

время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к ул. им. Димитрова - в 22:10, 23:38, 23:46, 00:34. Время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к Юбилейному микрорайону - в 22:17, 22:45, 00:32.

№ 7 «Западное трамвайное депо - ул. им. Димитрова»:

время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к ул. им. Димитрова в 22:02, 22:23, 00:15. Время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению к Западному трамвайному депо - в 22:12, 22:20, 22:49, 23:06, 23:24, 23:48, 00:35, 01:05, 01:17.

№ 8 «Хладокомбинат - ул. Солнечная»:

время отправления от остановки «Драмтеатр» по направлению к остановке «Хладокомбинат» в 22:08, 22:36, 23:04, 00:12, 00:32, 01:02 (в Восточное депо). Время отправления от остановки «Драмтеатр» по направлению к ул. Солнечной в 22:02, 22:32, 23:18, 23:43, 00:20.

№ 11 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — Юбилейный микрорайон»:

время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению к железнодорожному вокзалу — в 22:15, 22:30, 22:54, 00:15. Время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к Юбилейному микрорайону в 22:00, 22:28, 22:56, 23:18, 00:19.

№ 21 «Ул. Солнечная — Юбилейный микрорайон»:

время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к Юбилейному микрорайону — в 22:04, 22:22, 22:42, 00:20. Время отправления от остановки «ул. Красная» по направлению движения к ул. Солнечной — в 22:10, 22:38, 23:04, 23:20.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Маршрут №4 на остановке «ЦКР» (до Круговой): 22:05, 22:22, 22:48, 23:29, 00:30.

Маршрут №6 на остановке «ЦКР» (до бальнеолечебницы): в 22:13, 22:32, 23:00, 23:23, 00:21.

Маршрут №10 на остановке «ЦКР» (до троллейбусного депо №1): 22:04, 22:25, 22:43, 23:12, 23:37, 00:00 (дежурный).

Маршрут №15 на остановке «Хакурате» (до ул. Домбайской): 22:10, 22:45, 23:09, 00:30.

АВТОБУСЫ

Маршрут №2 на остановке «Коммунаров» (до ул. В. Гассия): 22:15, 23:04, 00:19.

Маршрут №2Е на остановке «Хакурате» (до депо №1): 22:14, 22:30, 22:53, 23:17, 00:16, 01:16.

Маршрут №10 на остановке «Хакурате» (до учхоза «Кубань»): 22:12, 22:32, 23:16, 00:15.

Остановка «Коммунаров» (до Комсомольского мкр.): 22:17, 22:33, 22:49, 23:33, 00:15, 01:09 (в депо №2).

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы уточнить, где сейчас находится транспорт нужного маршрута, можно позвонить на «горячую линию» навигационного центра Краснодара: 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.

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