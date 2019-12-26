"Лечили варикоз повязками": на Кубани задержали троих подозреваемых лже-врачей

В декабре прошлого года закрыли два центра, которые назывались медицинскими. Один работал в Сочи, другой в Краснодаре. Лже-врачи предлагали пациентам пройти бесплатную диагностику сосудов. Исследования проводили не имеющие медицинского образования сотрудники центров, причем на аппарате, который для диагностики вовсе не предназначался.

По такой схеме псевдомедицинские центры убеждали пациентов о необходимости срочного специального лечения и навязывали повязки, подушки и другие подобные изделия. В некоторых случаях, людям даже приходилось брать кредиты, чтобы не запустить выдуманное лже-врачами заболевание, которое лечится только лишь их товаром.

- В ходе предварительного расследования допрошен ряд сердечно-сосудистых хирургов, которые заявили, что лечение такого заболевания, как варикозное расширение вен, с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер невозможно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России.

По данному факту возбудили два уголовных дела. В начале декабря было задержано четверо подозреваемых. Двоих руководителей поместили под домашний арест, еще две сотрудницы находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас сообщается о задержании ещё трех человек, подозреваемых в мошенничестве.

- По версии следствия, в результате противоправных действий троих задержанных более 200 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму порядка 18 миллионов рублей. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоит отметить, что в общей сложности псевдомедицинские центры причинили ущерб более 2000 граждан на сумму более 50 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доктор Франкенштейн» объявила в СИЗО голодовку и потеряла сознание в суде

6 декабря, в Ленинском районном суде Краснодара сорвалось заседание о продлении меры пресечения Алене Верди. Как удалось узнать «КП» - Кубань», прямо в зале суда ей стало плохо и она упала в обморок. Как выяснилось, причиной тому могла стать голодовка, объявленная «Доктором Франкенштейном» месяц назад (читайте далее)

Дело врачей: Семеро медиков в суде требуют расследовать в другом регионе смерть своей пациентки

За смерть пациентки, по мнению гособвинения, должны ответить сразу семеро медиков - то есть вся больничная «вертикаль». Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (читайте далее)