2020-01-25T01:40:44+03:00
Происшествия

Прикрывал автоподставщика: появилось видео задержания инспектора ДПС в Туапсе

Силовики явились за ним прямо во время еженедельной планерки [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИНФото: Артем КИЛЬКИН
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24 января стало известно о задержании инспектора ДПС в Туапсе. Причем, по некоторым данным, произошло это во время одной из планерок, на которой собрались десятки гаишников, в том числе руководство. Во время задержания силовики вели оперативную съемку, позже это видео появилось в Сети.

- Инспектора ДПС и иное должностное лицо подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ), - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, все произошло в январе 2016 года. Полицейские знали, что местный житель занимается автоподставами. Инспектор ДПС готов был закрывать глаза на инсценированные ДТП, разумеется, за деньги.

- С мая 2016-го по январь 2017 года правоохранители несколько раз выезжали на подставные ДТП и, зная об их имитации, составляли административные материалы, - добавляют в СУ СК по региону. - В документы они вносили недостоверные сведения о якобы произошедших авариях.

В результате полицейские за попустительство по службе получили деньги в общей сумме 60 тысяч рублей.

На данный момент с подозреваемыми проводят следственные действия.

- Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности, - уточняют в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.

В случае, если вина будет доказана, то им грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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