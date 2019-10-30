2019-10-30T12:17:23+03:00
Происшествия

Мэр Туапсе Владимир Зверев останется под стражей до конца года

Прошлый срок ареста истекал 30 октября
Александра ПОДУШКО
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Владимир ЗверевВладимир Зверев
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Туапсинский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу мэру курорта Владимиру Звереву. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, но оно было отклонено. Как стало известно, под стражей он останется до 30 декабря. Зверева задержали после возбуждения в отношении него уголовного дела по двум статьям УК РФ, срок ареста истекал 30 октября.

Напомним, мэра Туапсе задержали 8 августа. После это официально подтвердили в СК. В отношении 62-летнего Владимира Зверева возбудили уголовное дело. Причем это сделал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

Глава Туапсе выдал местному предпринимателю в аренду на 49 лет участок без торгов. А в договор аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского горсуда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда (читайте далее)

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Произошло это еще в июле 2019 года. Женщину задержали прямо во время совещания в мэрии. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники.

Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации (продолжение)

Главе Туапсе Владимиру Звереву продлили меру пресечения

А в это время в Сети появилась петиция в защиту мэра (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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