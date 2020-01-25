2020-01-25T15:55:46+03:00
Политика

Николай Долуда ушел с поста вице-губернатора Краснодарского края

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В конце 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды на должность атамана Всероссийского казачьего общества. На новом месте он будет представлять войско в органах власти и местного самоуправления, обеспечивать его деятельность, а также реализацию законодательства России, решений Большого круга и совета атаманов.

25 января стало известно о том, что Николай Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края. Он курировал вопросы военной деятельности и казачества, а также физической культуры и спорта. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Его проводили под казачьи песни. Фото: Михеев Дмитрий

Его проводили под казачьи песни. Фото: Михеев Дмитрий

Должность вице-губернатора Кубани Николай Долуда занимал более 13 лет. В 2007 году он был единственным кандидатом, выдвинутым на пост атамана. А за месяц до назначения вступил в офицерскую казачью сотню Екатеринодарского казачьего отдела.

Он родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка Богодуховского района Харьковской области. В 1967 - 1971 годах учился в машиностроительном техникуме города Сумы. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, с 1983 по 1986 года был слушателем Военной академии войск ПВО.

28 лет прослужил в Вооруженных Силах. С 1998 по 2001 года Николай Долуда был заместителем главы Ейска. С января 2001 года работал в аппарате администрации Краснодарского края на разных должностях.

Награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й степени, «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени; «100 лет профсоюзам России»; «60 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 года»; «За укрепление боевого содружества». А также награжден орденом русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют особое историческое значение, так как основание региона неразрывно связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков.

Количество казаков ККВ составляет теперь 51 843 человека, а с членами семей - 166 844. Более 2 000 оказывают помощь полиции на постоянной основе, а около тысячи человек - на добровольных началах. 700-800 молодых казаков ежегодно призываются в ряды Вооруженных сил страны. Более 200 человек выполняют почетную миссию по охране 16 пограничных застав России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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