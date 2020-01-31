На Кубани глава района, купивший сиротам квартиры в бараке для заключенных, ушел в отставку

Николай Артющенко – уже экс-глава Усть-Лабинского района, сам попросился в отставку. На внеочередном заседании местных депутатов он сложил с себя полномочия.

Его место, правда, с приставкой и.о., занял глава сельского поселения этого же района Сергей Запорожский.

Николай Артющенко известен тем, что при нем в Усть-Лабинском районе приобрели девять непригодных для проживания квартир сиротам. Как оказалось, эти помещения в прошлом использовались в качестве бараков для заключенных. На чиновника было заведено уголовное дело.

По версии следствия, Николай Артющенко поставил свою подпись под актами приема-передачи квартир, при этом в документах говорилось, что жилье соответствует санитарно-техническим нормам.

– При этом глава администрации не провел обязательную в таких случаях экспертизу соответствия приобретаемого жилья, – сообщали ранее «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по краю. – По предварительным данным, в этих строениях барачного типа содержались заключенные. Сами помещения не соответствуют нормам и не пригодны для проживания.

Сумма, которую потратил муниципалитет на покупку квартир, составила 9,4 миллионов рублей.

Сам же Артющенко заявлял, что руководствовался решениями единой комиссии, которые приняли до его назначения на пост главы.

Напомним, экс-глава вступил в должность 21 июня 2017 года. В администрации района утверждали, что официальное размещение закупочной документации состоялось до прихода Артющенко. Потому он не мог повлиять ни на условия, ни на выбор победителя электронного аукциона.

– Действия Артющенко по заключению контрактов и приему квартир от продавца являются правомерными, – комментировали в администрации. – Глава основывался на решениях, принятых предыдущей администрацией, получены гарантии от продавца о пригодности жилья и дома, в которых приобретались квартиры. Сами договоры с детьми-сиротами заключались с октября по декабрь 2017 года. А заявление на предоставление жилья они подписывают только после согласия с предоставляемыми жилыми условиями.

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