2020-02-06T18:28:14+03:00
Общество

После смерти подростка на приеме у лора городскую больницу Анапы оштрафовали на 30 тысяч рублей

После введения местной анестезии ребенок потерял сознание
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Антон учился в восьмом классе кадетской школы Фото: из семейного архиваАнтон учился в восьмом классе кадетской школы Фото: из семейного архива
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В министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили о том, что скончавшийся в декабре прошлого года на приеме у лора городской больницы Анапы 13-летний Антон Шерстнев получал всю необходимую медицинскую помощь в соответствии со стандартами.

- Проверкой установлено, что медицинская помощь была оказана по установленному диагнозу, в соответствии с клиническими рекомендациями по имеющемуся заболеванию. Реанимационные мероприятия выполнены согласно действующему протоколу сердечно-легочной реанимации при клинической смерти, - говорится в ответе замминистра Валентины Игнатенко на обращение родителей мальчика.

Ответ минздрава Краснодарского края на обращение родителей Антона

Ответ минздрава Краснодарского края на обращение родителей Антона

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

Напомним, подростка с жалобами на насморк и предварительным диагнозом «синусит» сельский фельдшер направил в городскую больницу Анапы, где у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит.

Антона принимал опытный врач с 34-летним стажем. Специалист сделал ребенку пункцию обеих носовых пазух под местной анестезией спреем 10% лидокаина, после чего ребенок внезапно перестал дышать. Подростка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

ЛЕЧИЛИ ПОЛГОДА?

В министерстве здравоохранения сообщают, что направление в городскую больницу выписали «в связи с неэффективностью проводимого в течение 6 месяцев консервативного лечения с жалобами на затрудненное дыхание и гнойное отделяемое из носа». Отец мальчика опровергает эти данные.

- Мы не лечились шесть месяцев, более того, в документах при поступлении в кадетскую школу в начале учебного года, после медобследования выставлена отметка «здоров», - говорит Егор Шерстнев.

Он настаивает на том, что ребенка привели к врачу только для консультации. Также в министерстве заявили о том, что «в медицинской карте лечащим врачом отражены сведения о неотягощенном аллергологическом анамнезе ребенка».

- У Антона в карте таких данных просто нет, не было никаких операций, он не обследовался на предмет аллергических реакций, - заверяет отец.

ДВЕ ВЕРСИИ

Официальная версия произошедшего в тот день во многом расходится со свидетельствами родителей Антона.

Проверка показала, что ребенок во время прокола гайморовых пазух под местной анестезией потерял сознание, и у него остановилось дыхание, внезапно возникла клиническая смерть. Врач начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, а в течение минуты в кабинет прибыл врач-анестезиолог-реаниматолог, которого позвала медсестра. Подростка доставили в отделение реанимации, но спасти его не удалось.

- Врач делал только искусственное дыхание, мою жену попросил делать массаж сердца, массаж сердца делала своему ребенку мать, уже без дыхания лежащему на полу в кабинете лора. А анестезиолог-реаниматолог появился только в течение минимум пяти-семи минут. Медсестра не сразу смогла найти его, - говорит Егор Шерстнев.

И все же одно нарушение проверка регионального минздрава нашла. Родители не подписывали согласие на медицинские манипуляции с ребенком. За это наказан главный врач горбольницы.

- Вместе с тем в амбулаторной карте отсутствует добровольное информированное согласие законных представителей ребенка на медицинское вмешательство. Главному врачу ГБУЗ «ГБ города Анапы» выдано предписание.

СЛЕДСТВИЕ РАЗБЕРЕТСЯ

Сейчас во всех деталях смерти ребенка разбираются следователи.

- Расследование уголовного дело, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности 13-летнему пациенту ГБУЗ «Городская больница города Анапа» продолжается, - сообщили «КП-Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю.

ОФИЦИАЛЬНО

- Установлено, что пациенту был введен лекарственный препарат, при приеме которого возникла нежелательная реакции. Сведения о серьезной нежелательной реакции, не направлены ответственным лицом медицинской организации в автоматизированную систему «Фармаконадзор» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, что является нарушением требований действующих нормативных актов. В отношении больницы составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Согласно КоАП за такое нарушение для юридических лиц предусмотрен штраф от 30 до 70 тысяч рублей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Анапе после промывания носовых пазух у ЛОРа скончался 13-летний мальчик

По его словам, после прокола второй ноздри ребенку стало плохо, он перестал дышать и посинел. Врач начал делать искусственное дыхание, а мать мальчика вывели из кабинета. Через несколько минут подростка увезли в отделение реанимации (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Анапе возбудили уголовное дело после смерти подростка на приеме у ЛОРа

В причинах смерти 13-летнего подростка в городской больнице Анапы разбираются следователи. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 6 декабря, но о ней стало известно после публичного обращения отца ребенка Егора Шерстнева (подробности)

«Это большое горе»: Губернатор выразил соболезнования семье мальчика, умершего после приема у лора в Анапе

- Это вопиющий случай. Ситуацию детально разобрали на коллегии с минздравом как только она произошла. Действиям врача оценку может дать только следствие. По его завершении мы сделаем соответствующие выводы. Такие трагедии не должны случаться в принципе. Никто не может представить, что такое потерять ребенка. Это большое горе. Я соболезную родителям, - сказал «КП» - Кубань» Вениамин Кондратьев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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