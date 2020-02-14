Эксперты об убийстве отца и сына в Краснодаре: нанести себе шесть ударов ножом в сердце - за областью фантастики

В обстоятельствах зверского убийства, произошедшего на окраине краевой столицы, сейчас разбираются следователи. Напомним, тела 33-летнего мужчины и 6-летнего мальчика обнаружили в поле, напротив одного из корпусов психбольницы. А нашел их местный житель, который рано утром шел мимо на работу и заметил лежащих в траве людей.

- По версии следствия, 33-летний погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью, - сообщили в краевом Следкоме. - Ведется расследование.

Чудовищно в этой истории все. Поздно вечером 34-летняя Татьяна (здесь и далее имена изменены — Авт.) возвращается домой с работы и видит, что ни мужа, ни сына нет дома. Позже выясняется, что мальчик пошел гулять вместе с отцом Анатолием. Правда, возвращаться они не спешили. Когда уже почти оборвала телефон мужа, женщина вдруг получает от него жуткое видео, где супруг говорит, что сделает с маленьким Максимом что-то плохое. Мать малыша бьет тревогу и вместе с поисковиками и полицейскими пытается его найти. Но уже поздно...

Жуткая трагедия произошла напротив работы Татьяны.

Главный вопрос, на который предстоит ответить экспертам, что стало причиной такого агрессивного поведения Анатолия.

- Если оценивать то, что произошло, можно сказать, что у мужчины - признаки психоподобной симптоматики. Человек на высоте своих эмоциональных переживаний мог совершить такое деяние. Но обычно на аналогичные преступления идут люди с более выраженным регистром психических расстройств, как правило, это люди, страдающие шизофренией, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.

По словам психиатра, несомненно перед произошедшим должен был произойти какой-то сильный толчок, например, ссора или конфликт, то есть то, что вывело человека из равновесия.

Анатолий и Татьяна поженились в 2012-м, через год у них появился сын.

А далее он вышел из дома вместе с ребенком и прошел буквально 500-600 метров до того места, где их нашли. С собой он захватил обычный кухонный нож, которым, как предполагают правоохранители, и убил сына ударом ножа в шею. Но что произошло потом? Криминалисты насчитали шесть ножевых ранений в груди - лезвие в сердце вонзили раз шесть, не меньше. Поверить в такое сложно не только обыденному читателю, но и врачам. По их мнению, нанести шесть ударов в сердце - за областью фантастики.

Пробить грудную клетку не так уж просто. Возможно первые несколько ударов пришлись на область ниже сердца, то есть лезвие попало, например, в ребро, - считает руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Потому что после первого удара ножом мужчине, скорее всего, уже стало бы тяжело, на втором-третьем - все бы закончилось. Причина тому - пневмоторакс (присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого - Авт.), то есть он просто не смог бы дышать.

Однозначно можно сказать, что экспертам придется поломать голову над тем, как человеку удалось выжить после 5 ударов ножом в сердце, добив себя шестым...

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Прислал видео и вырубил мобильный!»: в Краснодаре мужчина зарезал 6-летнего сына около работы жены

Чудовищная трагедия произошла почти ночью напротив окон краснодарской психбольницы №7. Рядом на несколько сотен метров растянулись поля, где местный житель и нашел тела 33-летнего Анатолия и его 6-летнего сына Максима (имена здесь и далее изменены - Авт.). Об этом он сообщил правоохранителям. Когда же криминалисты выехали на место, то обнаружили изуродованные тела. У мальчика несколько ножевых ранений в шею и ключицы, а у его отца размозжена грудная клетка (читайте далее)

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Как удалось узнать «КП» - Кубань», накануне трагедии о пропаже 6-летнего сына заявляла мать мальчика. По ее словам, вечером ребенок ушел из дома вместе с 33-летним отцом. Женщина также сообщила, что ее ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере (читайте далее)