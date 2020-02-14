2020-02-14T19:06:48+03:00
Происшествия

Эксперты об убийстве отца и сына в Краснодаре: нанести себе шесть ударов ножом в сердце - за областью фантастики

В необычной истории «Комсомолка» разбиралась вместе со специалистами
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Странности в поведении Анатолия замечали не многие.Странности в поведении Анатолия замечали не многие.
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В обстоятельствах зверского убийства, произошедшего на окраине краевой столицы, сейчас разбираются следователи. Напомним, тела 33-летнего мужчины и 6-летнего мальчика обнаружили в поле, напротив одного из корпусов психбольницы. А нашел их местный житель, который рано утром шел мимо на работу и заметил лежащих в траве людей.

- По версии следствия, 33-летний погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью, - сообщили в краевом Следкоме. - Ведется расследование.

Чудовищно в этой истории все. Поздно вечером 34-летняя Татьяна (здесь и далее имена изменены — Авт.) возвращается домой с работы и видит, что ни мужа, ни сына нет дома. Позже выясняется, что мальчик пошел гулять вместе с отцом Анатолием. Правда, возвращаться они не спешили. Когда уже почти оборвала телефон мужа, женщина вдруг получает от него жуткое видео, где супруг говорит, что сделает с маленьким Максимом что-то плохое. Мать малыша бьет тревогу и вместе с поисковиками и полицейскими пытается его найти. Но уже поздно...

Жуткая трагедия произошла напротив работы Татьяны.

Жуткая трагедия произошла напротив работы Татьяны.

Главный вопрос, на который предстоит ответить экспертам, что стало причиной такого агрессивного поведения Анатолия.

- Если оценивать то, что произошло, можно сказать, что у мужчины - признаки психоподобной симптоматики. Человек на высоте своих эмоциональных переживаний мог совершить такое деяние. Но обычно на аналогичные преступления идут люди с более выраженным регистром психических расстройств, как правило, это люди, страдающие шизофренией, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.

По словам психиатра, несомненно перед произошедшим должен был произойти какой-то сильный толчок, например, ссора или конфликт, то есть то, что вывело человека из равновесия.

Анатолий и Татьяна поженились в 2012-м, через год у них появился сын.

Анатолий и Татьяна поженились в 2012-м, через год у них появился сын.

А далее он вышел из дома вместе с ребенком и прошел буквально 500-600 метров до того места, где их нашли. С собой он захватил обычный кухонный нож, которым, как предполагают правоохранители, и убил сына ударом ножа в шею. Но что произошло потом? Криминалисты насчитали шесть ножевых ранений в груди - лезвие в сердце вонзили раз шесть, не меньше. Поверить в такое сложно не только обыденному читателю, но и врачам. По их мнению, нанести шесть ударов в сердце - за областью фантастики.

Пробить грудную клетку не так уж просто. Возможно первые несколько ударов пришлись на область ниже сердца, то есть лезвие попало, например, в ребро, - считает руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Потому что после первого удара ножом мужчине, скорее всего, уже стало бы тяжело, на втором-третьем - все бы закончилось. Причина тому - пневмоторакс (присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого - Авт.), то есть он просто не смог бы дышать.

Однозначно можно сказать, что экспертам придется поломать голову над тем, как человеку удалось выжить после 5 ударов ножом в сердце, добив себя шестым...

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Прислал видео и вырубил мобильный!»: в Краснодаре мужчина зарезал 6-летнего сына около работы жены

Чудовищная трагедия произошла почти ночью напротив окон краснодарской психбольницы №7. Рядом на несколько сотен метров растянулись поля, где местный житель и нашел тела 33-летнего Анатолия и его 6-летнего сына Максима (имена здесь и далее изменены - Авт.). Об этом он сообщил правоохранителям. Когда же криминалисты выехали на место, то обнаружили изуродованные тела. У мальчика несколько ножевых ранений в шею и ключицы, а у его отца размозжена грудная клетка (читайте далее)

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«Он собирается сделать страшное!»: в Краснодаре мать зарезанного 6-летнего мальчика заявляла о пропаже сына в полицию

Как удалось узнать «КП» - Кубань», накануне трагедии о пропаже 6-летнего сына заявляла мать мальчика. По ее словам, вечером ребенок ушел из дома вместе с 33-летним отцом. Женщина также сообщила, что ее ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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