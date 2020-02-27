«Папа видится с сыном и даже купил ему телефон»: мама мальчика из реабилитационного центра рассказала другую версию скандала
Эта история тянется уже шесть лет. Родители Вани Тупикова, которому сейчас уже восемь, борются за ребенка всеми средствами. Отец хочет, чтобы он жил у него, мать – с ней. Даже то, что в этом вопросе точку давно поставил суд (решение он вынес в пользу матери), не мешает бывшим супругам «воевать» за сына.
А «воюют» они за ребенка с 2013 года – именно в этот год Юрий Тупиков и Оксана Кашуркина развелись.
После развода мальчик остался с мамой (на тот момент ему было всего 3 годика), но виделся и с папой. Что происходило дальше, у каждого своя версия.
Отец заявил, что во время одной из прогулок с Ваней он заметил, что сын начал вдруг горбатиться, заикаться. И тогда Юрий решил заняться лечением сына. Был август 2014 года.
- Об этом я сообщил бывшей жене по телефону, но мать запретила, - рассказывает Юрий Тупиков.
И несмотря на отказ, мужчина все же оставил сына у себя дома, и, как рассказывает, стал заниматься его здоровьем.
И если раньше Оксана не выходила на связь с журналистами, предпочитая не выносить сор из избы, после многочисленных публикаций связалась с «Комсомолкой», И она рассказала совершенно другую историю.
- Да, мы с мужем развелись в 2014. В 2015 году суд оставил Ваню со мной, но я не запрещала бывшему супругу видеться с сыном, он мог в любое время приехать и пообщаться с ребенком, - рассказала «КП» Оксана Кашуркина. – А в 2016 году, накануне дня рождения Вани, его отец приехал и забрал ребенка, сказал, что приготовил для него подарок. Я отпустила без всякой задней мысли – отец все-таки. Но домой Ванечка так и не вернулся. А бывший муж вырубил мобильник и пропал. Где находился мой сын, я не знала два года. За это время куда только не обращалась - и в опеку, и в прокуратуру. Даже подала на сына в розыск и обратилась к журналистам. В 2016 году несколько СМИ писали про то, что я ищу Ваню.
По словам Оксаны, только в 2018 году ей удалось выяснить, где именно находиться ее сын. Отец увез его из Краснодара в Новокубанский район.
- И чтобы их не нашли, жил с ним на съемных квартирах. А когда Ваня пошел в 1 класс, в школе на 1 этаже всегда ждал его отец бывшего мужа, - говорит Оксана.
И чтобы забрать сына, матери пришлось обратиться к судебным приставам.
- По решению суда Ваня должен быть со мной, и я обратилась к ним, чтобы они исполнили это постановление, - рассказывает Оксана. – Но когда спустя два года разлуки я впервые увидела сына, он кричал, отбивался от меня. А бывший муж шептал ему на ухо, чтобы Ваня еще громче кричал. Это все и видно на том самом ролике, который появился в сети, когда приставы забирали ребенка у отца.
Ваня Тупиков с папой.
Хотя сам Юрий Тупиков настаивает на том, что мать плохо воспитывала сына. И с ним Ване будет лучше. После того, как ребенка у него забрали приставы, он записал видеообращение с просьбой помочь ему в розыске сына. И после этого кто-то сообщил мужчине, где именно находится Ваня Тупиков.
- Мать спрятала мальчика в реабилитационном центре, где он находился под вымышленным именем, - рассказывала адвокат Юрия Тупикова Ян Митюрев.
- Я не прячу ребенка об отца, - говорит Оксана Кашуркина. – В реабилитационном центре Ваня находился не просто так, а потому, что так положено по закону, когда идут судебные разбирательства. По решению суда его туда поместили, я была рядом. С Ваней работали психологи. Они также работали и со мной, и с бывшим мужем. А после того, как мы с сыном оказались дома, бывший муж виделся с ним. На прошлой неделе приезжал два раза. И мы втроем даже ездили в торговый центр, и бывший супруг купил Ване игрушку и мобильник – чтобы быть постоянно с ним на связи. Он звонит сыну каждый день, они могут долго разговаривать. Я не запрещаю сыну общаться с отцом. Сейчас Ване восемь лет, и когда ему исполнится десять, он сам будет решать, с кем ему жить – со мной или с папой.
ИСТОЧНИК KP.RU