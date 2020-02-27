К 2024 году в Краснодаре построят дублер Яблоновского моста

Дело с мертвой точки в вопросе Яблоновской переправы, кажется, действительно сдвинулось. 27 февраля стало известно, что в Краснодаре появится дублер моста. Он станет продолжением улицы Захарова, его протяженность составит ровно 400 метров над бурлящей Кубанью.

- Будем его возводить недалеко от действующего моста. Строительством займется организация, которая реконструировала Садовый и Северный мосты, а также путепровод через реку Цемес в Новороссийске, - завили в минтрансе региона.

Всего же в 2020-м году направят 974 млн рублей. Больше половины из этой суммы – средства федерального бюджета. Власти региона планируют закончить работы в 2024 году. Стоит отметить, что дублер Яблоновского моста будет иметь четыре полосы движения – по две в каждую сторону, а также тротуар и велодорожку.

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