2020-02-27T16:57:49+03:00
Общество

К 2024 году в Краснодаре построят дублер Яблоновского моста

На это в 2020-м направят почти миллиард рублей
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба администрации края.Фото: пресс-служба администрации края.
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Дело с мертвой точки в вопросе Яблоновской переправы, кажется, действительно сдвинулось. 27 февраля стало известно, что в Краснодаре появится дублер моста. Он станет продолжением улицы Захарова, его протяженность составит ровно 400 метров над бурлящей Кубанью.

- Будем его возводить недалеко от действующего моста. Строительством займется организация, которая реконструировала Садовый и Северный мосты, а также путепровод через реку Цемес в Новороссийске, - завили в минтрансе региона.

Всего же в 2020-м году направят 974 млн рублей. Больше половины из этой суммы – средства федерального бюджета. Власти региона планируют закончить работы в 2024 году. Стоит отметить, что дублер Яблоновского моста будет иметь четыре полосы движения – по две в каждую сторону, а также тротуар и велодорожку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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