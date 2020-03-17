«Кому с бусинками, а кому с защитными рунами»: в Адыгее придумали, как спасаться от коронавируса стильно

Редкая аптека в кубанской столице может сейчас похвастать ассортиментом медицинских масок. В мире лютует доселе неизвестный нам вирус COVID-19. И все, что сейчас, по мнению россиян (кубанцы не исключение), может от него спасти — это клочок синтетики на завязках.

В Адыгее решили бороться с дефицитом масок c фантазией, сделав предмет защиты еще и стильным аксессуаром. Лаборатория моды SuzieM FshionLAB и ее идейный вдохновитель Сусанна Макерова запустила линейку модных и функциональных масок.

- На самом деле маски давно стали элементом одежды во многих азиатских странах. Их жители увлекаются анимэ, а маски с особыми орнаментами, рисунками позволяют менять при желании образы. Мы тоже давно в этом направлении работали. Даже создали одну из масок задолго до коронавирусной истерии. А сейчас сам бог велел, конечно, создать целую коллекцию, - прокомментировала «КП» - Кубань» дизайнер из Адыгеи.

Древнеадыгский орнамент с защитной функцией. Фото: Сусанна Макерова

Сусанна Макерова говорит, что это будут маски многоразового использования. По поводу материала и ее «начинки» модельер даже консультировалась с медиками.

- Конечно, мы же не можем обманывать своих клиентов. Маска должна выполнять защитную функцию. Именно поэтому она будет выполнена стеганной из натурального материала. Внутрь мы зашьем несколько слоев ткани. А постирав в соответствии с рекомендациями медиков, ее можно будет использовать снова и снова, - говорит она.

Правда, сколько будет стоить стильная дизайнерская маска от модной лаборатории из Адыгеи, пока неизвестно.

Маска с принтом-оберегом. Фото: Сусанна Макерова

- Мы еще в процессе ценообразования. Могу сказать, что она будет доступна по цене абсолютно всем. Те, что без изысков, будут стоить дешевле, чем те, которые будут иметь особый уникальный стиль, - пояснила «КП» - Кубань» Сусанна Макерова.

Модный бутик, где можно будет приобрести актуальный аксессуар нынешней весны, заработает со дня на день на одной из интернет-платформ.

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