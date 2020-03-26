Больше не Сочи: в составе края появился новый отдельный муниципалитет

До октября 2019 года Сириус в Сочи был известен исключительно, как научный и образовательный инновационный кластер, созданный Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Проект развивался весьма успешно. Сейчас ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение в центре проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.

Имеретинская долина. Фото ОЦ "Сириус"

Крупный научно-образовательный проект в Сириусе сочетается с наличием на территории Имеретинской низменности десятков современных спортивных и развлекательных сооружений-в том числе Олимпийского парка, «Сочи автодрома» и других, созданных к Олимпиаде 2014 года, что само по себе делает район уникальным.

При этом вся эта местность так и продолжала находиться в составе Адлерского района Сочи, формально являясь сельским поселением. Это настолько явно входило в диссонанс со значимостью и экономическим потенциалом территории, что осенью 2019 года сочинские общественники, депутаты Горсобрания и представители мэрии вышли с инициативой создать здесь отдельный муниципалитет. Инициатива получила поддержку и у властей края. В октябре прошел и опрос в Имеретинке,на котором местные жители подавляющим большинством голосов высказались за реализацию нового территориального деления.

Имеретинская долина. Фото ОЦ "Сириус"

В феврале 2020 года на общественных слушаниях в Сочи проект преобразования Сириуса в отдельный субъект в составе региона получил поддержку горожан, а уже 25 марта депутаты Законодательного собрания края единогласно приняли законопроект о наделении Сириуса статусом городского округа.

-- К нaм поступили законодательные инициативы нaших сочинских коллег, которые проделaли большую зaконотворческую рaботу и нa основании статьи 55 Устава Крaснодарского края подготовили проекты крaевых законов о нaделении поселка Сириус стaтусом городского округа и об устaновлении его границ. Они и жители города Сочи спрaведливо считают, что этот более высокий статус откроет поселку Сириус новые возможности для дaльнейшего социально-экономического роста, - сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Таким образом, в составе края появился очередной,45-ый по счету муниципалитет. Теперь в течение полугода в Сириусе пройдут выборы местных депутатов, по конкурсу будет определен мэр и сформирована местная администрация.

При этом, как утверждают в мэрии Сочи, новая система управления не доставит никаких неудобств жителям Имеретинки.

-Тем, кто уже здесь живет и прописан, не придется вносить изменения ни в адреса, ни в какие-либо документы,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Территория Смрмуса. Фото пресс-службы админстрации Сочи

А вот преимуществ местные жители смогут приобрести немало — здесь будет создан свой МФЦ и все отделения коммунальных служб.

Кроме того, в новом муниципалитете появятся отдельные бригады "Скорой" и будут разработаны новые схемы движения общественного транспорта, в частности, создадут маршруты движения, закольцованные внутри самого Сириуса.