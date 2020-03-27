2020-03-27T10:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Нерабочая неделя в Краснодаре не скажется на графике банков
Евгения СОРОКА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Следующая неделя была объявлена президентом нерабочей из-за коронавируса. В Краснодаре прекратили работу кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, детские досуговые центры и фудкорты. Прекращены все экскурсии, запрещено курение кальянов в заведениях. Однако выходные не коснутся структур жизнеобеспечения и обслуживания населения. «КП» - Кубань» узнала, как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Краснодаре.

Офисы банков кубанской столицы будут открыты для горожан. В прежнем режиме будут работать Сбербанк, ВТБ, Уралсиб.

Однако работа некоторых отделений может быть приостановлена для проведения дезинфекции.

- Вся наша сеть отделений работает в штатном режиме. Помещения постоянно убираются и проветриваются. Кстати, мы увеличили частоту уборок мест общего пользования и концентрацию моющих средств. Наши сотрудники обеспечены наличием защитных масок для работы, - говорят «КП» - Кубань» в одном из крупных банков Краснодара. - При необходимости задействуем дополнительные мощности во всех каналах банка (цифровые, удаленные сервисы, передвижные офисы), поэтому от временного закрытия офисов наши клиенты никак не пострадают.

На данный момент проблем с наличкой в банкоматах нет — всплеска по снятию денежных средств не зафиксировано. Но на всякий случай сформированы дополнительные запасы — зарплату снять сможет каждый.

- Мы все же рекомендуем минимизировать или исключить использование наличных денежных средств и по возможности использовать бесконтактные методы оплаты (с помощью пластиковых карт или смартфонов), - советуют в банке. - Все операции можно совершать онлайн. Пожилые люди могут не выходя из дома открыть вклад, оплатить ЖКХ, проверить баланс по карте, оплатить товары и услуги в интернет-магазине.

БУДЬ В КУРСЕ

- При использовании банкомата, например, для снятия наличности, необходим один контакт - это набор ПИН-кода. Поэтому советуем для всех остальных услуг использовать телефон, - говорят в банке. - Следите за чистотой ваших рук. После использования банкомата дезинфицируйте руки антисептиком или набирайте код в перчатках.

КСТАТИ

В своем обращении глава государства предложил установить для граждан «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам.

- Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например, в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, - сказали представители Сбербанка. - В случае жилищных кредитов можем предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул.

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- У нас выходных не будет. Как и прежде, мы готовы оказать все необходимую медицинскую помощь, - сказал «КП» - Кубань» главный врач больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак. - Но все же просим людей оставаться всю следующую неделю дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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