Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 6 апреля 2020: карантин продлили на неделю, в скверах отключили освещение

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 6 апреля. Главная новость дня – карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля. Об этом в своем телеобращении заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

– Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, – заявил глава региона.

В Краснодаре продолжается выдача пропусков для тех, кто занят в жизненно важных отраслях. По краю можно перемещаться с красным пропуском, а желтый дает право ездить в пригороды, а также в соседнюю Адыгею - исключение создали для тех, кто живет в соседней республике и работает в Краснодаре. Всем остальным жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

С воскресенья отключено освещение в 12 основных скверах Краснодара, чтобы сократить количество желающих погулять, нарушая карантин.

Мэр Краснодара объехал несколько магазинов и посетил склады «Магнита», после чего заявил, что запасов хватает не менее, чем на два месяца и отметил снижение ажиотажа. Глава города поручил помочь обеспечить необходимыми пропусками тех, кто связан с доставкой продуктов в краснодарские магазины.

— Важно обеспечить товарами маленькие магазины возле дома, чтобы в период самоизоляции людям не было необходимости далеко ходить или ездить на машине за продуктами, — сказал Евгений Первышов.

Город продолжают патрулировать более 800 сотрудников полиции, Росгвардии и казаков, которые проверяют документы, выносят предупреждения, проводят беседы и выписывают штрафы нарушителям карантина.

В крае по-прежнему 39 заболевших коронавирусом. Девять из них уже выписаны, а пятеро – в тяжелом состоянии.

- Всего на 5 апреля в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 616 человек, в том числе 111 детей. В стационарах остаются 227 человек, из них 55 детей, - уточнили в администрации региона.