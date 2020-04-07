2020-04-07T11:57:39+03:00
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В Краснодаре задержали торговца фальшивыми спецпропусками во время карантина

За разрешение он просил 7 тысяч рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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За незаконную торговлю краснодарцу грозит до двух лет лишения свободы.За незаконную торговлю краснодарцу грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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На какие только ухищрения не идут люди во время карантина, чтобы покинуть свои дома: одни выдумывают байки о больном родственнике, другие готовы нарушить закон. После того, как в Сочи кассир магазина подделала пропуск, действующий во время карантина, правоохранители усилили бдительность. И не зря. Спустя 4 дня мошенника поймали в Краснодаре.

Торговца фальшивыми справками, которые якобы разрешают передвигаться по городу во время карантина, задержали в Прикубанском округе города. Псевдопропуск злоумышленник продавал через социальные сети и мессенджеры. Бизнес кончился, когда на одну из сделок приехали оперативники.

По результатам «контрольной закупки» стало известно, что 31-летний краснодарец пытался продать красный пропуск на право проезда по всему региона. За такой «проездной» он запросил ни много ни мало 7 тысяч рублей.

По номеру документа установили, что пропуск был выдан администрацией одного из районов Краснодарского края.

- Принципиально важно пресекать каждый случай такого мошенничества, когда люди пытаются нажиться на нынешней ситуации, - говорит мэр Краснодара Евгений Первышов. - Мы постоянно мониторим социальные сети, сайты объявлений, проверяем сообщения, которые приходят от жителей.

Как объяснили в мэрии города, у каждого такого пропуска – уникальный номер. В едином реестре можно быстро проверить, администрации какого муниципалитета он был предоставлен.

- В данном случае пропуск в краевом Минтрансе выдали администрации одного из районов Краснодарского края, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Она предоставила его предприятию на автомобиль одного из сотрудников.

Все обстоятельства выяснят во время расследования уголовного дела. На мошенника завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За торговлю пропуском краснодарцу грозит тюремное заключение - за решеткой он может оказаться на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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