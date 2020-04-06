Как работают полицейские патрули в Краснодаре во время карантина и кого они задерживают

Будни краснодарских стражей порядка во время карантина с первого взгляда мало чем отличаются от обычных дней службы. Заступая на дежурство, они получают путевые листы с маршрутами патрулирования. Но теперь, прежде, чем расходиться по разным адресам, они надевают медицинскую маску и резиновые перчатки. А после обхода территории или по возвращению с рейда используют дезинфицирующий спрей. Без защиты никуда.

Бесшабашную молодежь не пугают ни коронавирус, ни патрули. Дома скучают, потому разгуливают по весенним улицам. Отдыхали бы и в парках да закрыто все. К таким нарушителям карантина и спешат отряды самоконтроля.

Женщина предъявляет справку с предприятия о том, что имеет работать в офисе.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Здравствуйте! – обратился полицейский, учтиво приложив ладонь к козырьку фуражки. – Расскажите, почему на улице во время карантина?

- Да выбежал ненадолго воздухом подышать, - ответил парень, которого застали врасплох в «парке со слоном».

- Предъявите документы, пожалуйста, - продолжает сотрудник в форме.

Во время карантина с собой каждому человеку нужно иметь паспорт. А жителям других регионов, остановившихся в съемном жилье, не мешало бы носить с собой договор аренды. Правоохранители смотрят адрес прописки, чтобы понять, как далеко человек ушел от своего жилья. Хитрить пытаются многие.

Патрули особое внимание уделяют местам возможного массового появления горожан.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- А разве я нарушил? - на голубом глазу спрашивает очередной мужчина, которого остановили. - Всего-то выбежал в магазин!

Когда же патруль проверяет документы, оказывается, что за молоком краснодарец приехал в центр с Гидростроя.

- Неужто все продуктовые в вашем районе закрыты? – интересуется сотрудник полиции.

На этом спектакль заканчивается.

Сейчас на краснодарских улицах дежурят больше 160 пеших и автомобильных патрулей.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Обычно, если человек живет рядом, его отпускают. Для выхода из дома существует только четыре веские причины: обращение за неотложной медпомощью, поход в магазин, вынос мусора и выгул собаки. Поэтому если вы катаетесь на велосипеде в свое удовольствие или гуляете с ребенком, то можно попасть на кругленькую сумму денег. За нарушение карантина предусмотрен штраф – от 15 до 40 тысяч.

При этом задачи у полицейских «кошмарить людей» нет – в каждом случае разбираются индивидуально. А наказывают лишь тех, кто без зазрения совести игнорирует запрет.

Сейчас на краснодарских улицах дежурят больше 160 пеших и автомобильных патрулей. Конечно, около каждого подъезда наряды не стоят, но все же под контролем - почти каждый квартал.

Пожилых людей просят не выходить из дома.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Особое внимание патрули уделяют местам возможного массового появления горожан. Это, конечно же, набережные, скверы, центральные улицы Краснодара, - объясняет начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

У прохожих также проверяют и наличие спецпропусков. Такие выдают краснодарцам, чья работа невозможна в стенах дома. К такому документу прикладывается приказ от вашего работодателя. В нем должны быть указаны ваши данные, должность. И самое главное фраза - «работа носит непрерывный характер, присутствие на работе обязательно».

Не требуется подобный документ донорам для сдачи крови. Перед процедурой они получают смс-уведомление с назначенным временем. Это сообщение на своем мобильном можно будет предъявить по дороге в больницу, если возникнет необходимость.

К слову, пока поддельных пропусков краснодарские полицейские не встречали.

- Но просим горожан быть бдительными и не приобретать спецпропуска на сомнительных сайтах. Подобный документ выдается только в администрации, - добавляет Артем Коноваленко.

У каждого автомобилиста должен быть спецпропуск.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А тем временем кипит работа на Тургеневском мосту – сотрудники ДПС проверяют каждый въехавший в город автомобиль. У девяти из 10 машин под лобовым стеклом - спецпропуск. «Черно-желтый» действует в пределах Краснодара и «красный» дает возможность ездить по всему региону. Но автоинспекторы, прежде всего, обращают внимание на данные. На пропуске указана марка автомобиля и госномер - их сверяют с ПТС, который водителя просят показать.

Сотрудник ДПС следит за тем, как водитель сдирает тонировку со стекол.Фото: Евгения СОРОКА

- На въезде в город стоят двое сотрудников ДПС, один контролируют крайнюю правую полосу, второй – соседнюю. Они всегда в масках и медицинских перчатках, которые меняют каждые два часа. Помимо всего прочего, автоинспекторы стараются соблюдать дистанцию 1,5 метра, то есть в руки документы не берут. Все водители относятся к этому лояльно – водительское раскрывают сами, - рассказывает инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Краснодару Владимир Петраков. – Как видите, вся процедура занимает не больше полуминуты.

Автоинспекторы соблюдают дистанцию и документы проверяют на расстоянии.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Рядом с автоинспекторами дежурит ОМОН. Два паренька в балаклавах здесь в качестве поддержки – если вдруг попадется агрессивный водитель, его в миг уихомирят.

Те, у кого спецпропуска нет, разворачивают прямо на мосту. В основном, прорваться пытаются фуры, мол, везем груз издалека. В итоге им дают отворот-поворот.

Если пропуска нет, то автомобили разворачивают.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Вообще хитрят многие водители, но у нас уже глаз наметан! К таким гражданам знаем подход. Некоторые пытаются заговорить зубы, говорят, что едут к больному родственнику. Но стоит задать наводящий вопрос: «А как его имя?» Как тут же теряются, - добавляет Владимир Петраков. – Тот, кому действительно необходимо проехать, ведет себя спокойно. Вот недавно женщина, проживающая в Яблоновском, просто показала нам медицинскую справку из больницы о том, что ее ребенку требуется процедуры. Мы, разумеется, входим в положение - пропускаем.

Сотрудники ОМОН помогают утихомирить агрессивных водителей, но пока таких на посту не было.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Тем, кому позарез понадобилось поехать в гипермаркет Адыгеи без спецпропуска, советуют посетить точно такой же магазин в пределах Краснодара.

Кстати, во время остановок автоинспекторы по-прежнему следят за теми, кто забыл оплатить штраф или не снял тонировку. Несколько мужчин прямо на месте отдирали солнцезащитную пленку со стекол своих ласточек.

На проверку каждой машины уходит около полуминуты.Фото: Евгения СОРОКА

- Извините пожалуйста, можно вопрос задать? – подходит к автоинспектору пожилая женщина в круглых очках. – А на дачу в Смоленскую смогу попасть, а то ж мне пропуск не выпишут?

- А что случилось у вас? – интересуется инспектор.

- Не подумайте, не на грядку тороплюсь. Котел у нас отключился, переживаю, все ли там в порядке, - добавляет пенсионерка.

На поддельные спецпропуска в Краснодаре правоохранители пока не натыкались.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Это основание для того, чтобы оформить для вас спецпропуск. Вам только правильно надо объяснить, что у вас случай экстренный, - добавляет Владимир Петраков.

Быстро поблагодарив сотрудника ДПС, женщина поспешила оформлять документ. Разрешение на время карантина можно получить онлайн. Для этого в отдельном разделе на сайте мэрии Краснодара нужно скачать заявку и получить заполненный пропуск на свою электронную почту.

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