«Клюет и не дает в воду ступить»: в Горячем Ключе лебедь Григорий подмял под себя всю живность в округе

Небольшой Горячий Ключ, городское озеро, два пернатых обитателя - белоснежные длинношеи с оранжевыми клювами. Но в дружелюбном настрое их редко увидишь. Чаще всего они выясняют отношения. Что поделать, два соперника.

- У этого озера мы живем давно. Лебеди всегда тут были, раньше даже больше было, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» местная жительница Елена Шевченко, которая и стала свидетельницей бесконечных лебединых разборок. – Большого лебедя мы зовем Григорием, на это имя он откликается.

По словам Елены, в полете Гриша выглядит грациозно. Живет в камышах, но к своему жилищу не подпускает. А небольшого лебеденка, обитающего в тех же краях, и вовсе к воде прохода не дает. Клюет его, шипит, бьет крыльями. Вот и вынужден его сородич ютиться где придется.

- От водоема он решил уйти, нашли его недалеко от озера, на стройке, - продолжает женщина. – Заметили, что он странно себя ведет, крыло подмято, хромает. Подумали, что машина сбила.

Григорий не подпускает своего собрата к воде. Фото: Аревик Арзуманян.

Автомобили по этому участку дороги, идущей вдоль озера, и вправду носятся. Был бы лежачий полицейский, может, и птицы, регулярно выходящие туда, не попадали бы под колеса.

Вызвали ветеринарного врача. Специалист осмотрела птицу и заявила, что с маленьким крылатым «гражданином» все хорошо.

- Я уколола ему витамины и обезболивающие. Крылья растянули, осмотрели всего, повреждений не нашли. Лебедь был активным, отбивался изо всех сил. Скорее всего, его другой лебедь потрепал, - рассказала «Комсомолке» ветврач из Горячего Ключа Наталья.

Да и биолог Юрий Ермишкин говорит, что самка может вполне стать яблоком раздора. Хоть и не видела поблизости местная жительница Елена Шевченко белую красавицу, не исключено, что она прячется где-то в камышах. И даже, быть может, не одна, а с потомством.

- У лебедей жесткая конкуренция между собой. Любая борьба, в которой участвуют особи одного вида, протекает довольно серьезно. Это выражено в половом превосходстве – каждый пытается доказать, что он сильнее, красивее; эти представления они устраивают специально из-за самок, пытаясь с помощью этой внутривидовой борьбы завоевать их внимание, чтобы обзавестись потомством, - говорит биолог.

Так что младший лебедь, возможно, решил «подбить перья» к грациозной подруге. Но Григорий это просто так не оставил. Да и утки из-за крутого нрава стали избегать Гришу. Слишком уж запугал этот лебедь местную округу…

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