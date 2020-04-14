2020-04-14T16:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

«Даже не пытайтесь проехать!»: На въездах в Краснодар образовались километровые пробки

Водителей не пускают в город и выписывают штрафы за нарушение карантина
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Краснодар попасть непросто даже с пропуском - придется отстоять в пробкеВ Краснодар попасть непросто даже с пропуском - придется отстоять в пробкеФото: Ольга ШАХОВА
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На въездах в Краснодар уже второй день подряд появляются километровые пробки. Город продолжает жить в закрытом режиме из-за карантина, однако многие водители все еще пытаются попасть в краевой центр без пропуска. Стоят Тургеневский и Яблоновский мосты, подъезд к посту в станице Елизаветинской, Восточный обход.

На всех въездах в Краснодар установлены блок-посты, где сотрудники полиции проверяют наличие пропусков, дающих право передвигаться по городу. Автомобили, не имеющие пропуск, разворачивают, а некоторым и вовсе выписывают штрафы за нарушение карантина.

Пробки на въезд в Краснодар 14 апреля.

Пробки на въезде в Краснодар Фото: Яндекс. Карты

Пробки на въезде в КраснодарФото: Яндекс. Карты

- Даже не пытайтесь проехать без пропуска! Вас развернут и выпишут штраф! – предупреждают водители друг друга в «разговорчиках».

С 13 апреля в Краснодарском крае начало действовать «беспропускное окно», многие водители решили, что в это время можно беспрепятственно поехать в любую точку региона. На деле все совсем не так, передвигаться можно только в границах муниципалитета.

– Режим самоизоляции по-прежнему нарушать нельзя. Беспропускное окно введено только для владельцев автомобилей и тех, кто будет с ними перемещаться, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В администрации Краснодара пояснили, что с 10 до 16 часов без пропуска можно ехать только по неотложным делам. Например, в супермаркет, в банк, отвезти продукты близким или на дачу (если она находится в границах Краснодара). Полиция может при этом остановить и попросить предъявить паспорт с краснодарской пропиской.

Для жителей Адыгеи, которые работают в Краснодаре, действуют желтые пропуск. Без желтого пропуска въезд в Краснодар через Яблоновский и Тургеневский мосты, а также через шлюзы полностью закрыт.

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Изменения в режиме карантина вступили в силу с 12 апреля, начали работать ярмарки и рынки, однако проезд без пропусков по региону запрещен. При этом с 10 до 16 часов внутри городов и районов разрешено передвижение на автомобилях без пропуска (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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