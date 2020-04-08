2020-04-08T16:49:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Список штрафов в Краснодаре во время карантина: какой можно получить штраф и за что

Полный список штрафов во время карантина в Краснодаре опубликовало правительство
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Список штрафов в Краснодаре во время карантина: какой можно получить штраф и за чтоСписок штрафов в Краснодаре во время карантина: какой можно получить штраф и за чтоФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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В Краснодаре продолжает действовать режим карантина. Жителям кубанской столицы выйти на улицу без уважительный причины нельзя. Нарушителей, которые без причины находились на улице, уже вовсю привлекают к ответственности. Причем, по новым нормам. «Комсомолка» публикует полный список штрафов во время карантина в Краснодаре, а также объясняет, за что его можно получить.

Итак, передвижение горожан в период карантина ограничено. Без пропуска вы можете обратиться за экстренной медицинской помощью; выйти в ближайший магазин или аптеку; выгулять питомца; вынести мусор; принести продукты пожилым и нуждающимся в постоянном уходе людям.

- В этом случае патрульные могут потребовать у вас подтвердить необходимость оказания такой помощи (например, справку о недееспособности, пенсионное свидетельство) или сопроводить вас непосредственно по адресу такого человека, - уточняют в администрации Краснодара.

На тех, кто решит подышать свежим воздухом на набережной или отправиться на рыбалку, «коронавирусный» патруль составит протокол. Нарушителей привлекают к ответственности по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

За нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания краснодарцам полагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы посерьезнее: им придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей. А юридическим лицам за нарушение норм предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях, по решению суда, предприятие могут закрыть на 90 суток.

Штрафы будут еще выше, если нарушение режима нанесло ущерб здоровью или, что еще хуже, привело к смерти. Обычные краснодарцы заплатят за это от 150 до 300 тысяч рублей, должностным лицам придется раскошелиться от 300 до 500 тысяч рублей.

За нарушение режима самоизоляции, в некоторых случаях, может наступить и уголовная ответственность. До двух лет лишения свободы можно получить при игнорировании карантина, если это привлекло к массовому заболеванию.

Кстати, составляют протоколы и на тех горожан, которые в такой сложный период, выходят и продают «с пола» мясо, овощи и фрукты. За стихийную торговлю им выписывают штраф от 500 до 2000 рублей.

Ждет наказание и тех, кто из-под полы торгуют «проездными» для личных автомобилей. Причем не штраф, а реальное тюремное заключение. Накануне торговца фальшивыми спецпропусками поймали в Краснодаре. Псевдопропуск злоумышленник продавал через социальные сети и мессенджеры. Но его бизнес кончился, когда на одну из сделок приехали оперативники. По результатам «контрольной закупки» стало известно, что 31-летний краснодарец пытался продать красный пропуск за 7 тысяч рублей. Теперь аферисту грозит тюремное заключение - за решеткой он может оказаться на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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