Пасха в Краснодаре: как во время карантина проходит освящение куличей
Кубань отмечает большой праздник – Пасху. В этом году всех верующих попросили сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Пасхальная служба. В храмах только церковнослужителиФото: Виталий ТИМКИВ
Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор обратился к кубанцам с просьбой по возможности не приходить в храмы, а освятить куличи и яйца можно дома.
Пасхальная службаФото: Виталий ТИМКИВ
Но храмы работают. Помолиться можно только на улице. На улицу вынесли и иконы.
Иконы вынесли на улицу и повесили на стенах Свято-Екатерининского собораФото: Виталий ТИМКИВ
18 апреля в Краснодар доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора края Вениамина Кондратьева и посла России в Израиле Анатолия Викторова. Каждый год Благодатный огонь сходит на землю в одно и то же время – накануне Пасхи. Схождение огня символизирует Воскресение Христа.
Освящение куличей идет во дворах храмов.Фото: Виталий ТИМКИВ
Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в аэропорту Краснодара не произошло. С трапа самолета он был передан священнослужителям Кубанской митрополии, а потом доставлен в Свято-Екатерининский собор.
Весь праздник - на улицеФото: Виталий ТИМКИВ
И хотя храмы работали – во всех прошли праздничные службы, - были усилен меры безопасности.
В храмах дежурят казаки и полицияФото: Виталий ТИМКИВ
Например, из-за грозы распространения коронавируса вход в храмы для людей запрещен, молиться верующие могут только на улице – во дворе перед церковью.
Иконы вынесли на улицу. Во дворе Свято-Екатерининского собора КраснодараФото: Виталий ТИМКИВ
А в ночь на 19 апреля в Краснодарском кафедральном соборе в честь святой великомученицы Екатерины митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил череду богослужений – Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию.
Верующие могут находиться только во дворе храмаФото: Виталий ТИМКИВ
До вечера, 19 апреля, во дворах краснодарских храмов будут освящать куличи и яйца.
Верующие могут находиться только во дворе храмаФото: Виталий ТИМКИВ
Храм Рождества Христова в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ
Свято-Екатерининский кафедральный собор КраснодараФото: Виталий ТИМКИВ
Освящение куличейФото: Виталий ТИМКИВ
Освящение куличейФото: Виталий ТИМКИВ
Выезд на кладбище во время карантина в Краснодаре: будут ли штрафовать жителей, которые приедут к могилам родственников
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ИСТОЧНИК KP.RU
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