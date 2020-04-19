2020-04-19T14:03:23+03:00
Общество

Пасха в Краснодаре: как во время карантина проходит освящение куличей

На Пасху в Краснодаре освящение куличей проходит во дворах храмов [фото]
Варвара ДЫМ
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Освящение куличей в краснодарском храме Рождества ХристоваОсвящение куличей в краснодарском храме Рождества ХристоваФото: Виталий ТИМКИВ

Кубань отмечает большой праздник – Пасху. В этом году всех верующих попросили сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Пасхальная служба. В храмах только церковнослужители Фото: Виталий ТИМКИВ

Пасхальная служба. В храмах только церковнослужителиФото: Виталий ТИМКИВ

Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор обратился к кубанцам с просьбой по возможности не приходить в храмы, а освятить куличи и яйца можно дома.

Пасхальная служба Фото: Виталий ТИМКИВ

Пасхальная службаФото: Виталий ТИМКИВ

Но храмы работают. Помолиться можно только на улице. На улицу вынесли и иконы.

Иконы вынесли на улицу и повесили на стенах Свято-Екатерининского собора Фото: Виталий ТИМКИВ

Иконы вынесли на улицу и повесили на стенах Свято-Екатерининского собораФото: Виталий ТИМКИВ

18 апреля в Краснодар доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора края Вениамина Кондратьева и посла России в Израиле Анатолия Викторова. Каждый год Благодатный огонь сходит на землю в одно и то же время – накануне Пасхи. Схождение огня символизирует Воскресение Христа.

Освящение куличей идет во дворах храмов. Фото: Виталий ТИМКИВ

Освящение куличей идет во дворах храмов.Фото: Виталий ТИМКИВ

Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в аэропорту Краснодара не произошло. С трапа самолета он был передан священнослужителям Кубанской митрополии, а потом доставлен в Свято-Екатерининский собор.

Весь праздник - на улице Фото: Виталий ТИМКИВ

Весь праздник - на улицеФото: Виталий ТИМКИВ

И хотя храмы работали – во всех прошли праздничные службы, - были усилен меры безопасности.

В храмах дежурят казаки и полиция Фото: Виталий ТИМКИВ

В храмах дежурят казаки и полицияФото: Виталий ТИМКИВ

Например, из-за грозы распространения коронавируса вход в храмы для людей запрещен, молиться верующие могут только на улице – во дворе перед церковью.

Иконы вынесли на улицу. Во дворе Свято-Екатерининского собора Краснодара Фото: Виталий ТИМКИВ

Иконы вынесли на улицу. Во дворе Свято-Екатерининского собора КраснодараФото: Виталий ТИМКИВ

А в ночь на 19 апреля в Краснодарском кафедральном соборе в честь святой великомученицы Екатерины митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил череду богослужений – Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию.

Верующие могут находиться только во дворе храма Фото: Виталий ТИМКИВ

Верующие могут находиться только во дворе храмаФото: Виталий ТИМКИВ

До вечера, 19 апреля, во дворах краснодарских храмов будут освящать куличи и яйца.

Верующие могут находиться только во дворе храма Фото: Виталий ТИМКИВ

Верующие могут находиться только во дворе храмаФото: Виталий ТИМКИВ

Храм Рождества Христова в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Храм Рождества Христова в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ

Свято-Екатерининский кафедральный собор Краснодара Фото: Виталий ТИМКИВ

Свято-Екатерининский кафедральный собор КраснодараФото: Виталий ТИМКИВ

Освящение куличей Фото: Виталий ТИМКИВ

Освящение куличейФото: Виталий ТИМКИВ

Освящение куличей Фото: Виталий ТИМКИВ

Освящение куличейФото: Виталий ТИМКИВ

Выезд на кладбище во время карантина в Краснодаре: будут ли штрафовать жителей, которые приедут к могилам родственников

С 12 апреля карантинные меры в Краснодаре из-за коронавируса стали мягче. Если раньше людям нельзя было выходить из дома без острой нужды, а для всех перемещений по городу требовалось специальное разрешение, то сейчас ограничения ослабли. Один из вопросов, который беспокоит жителей кубанской столицы: можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре. В мэрии дали утвердительный ответ (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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