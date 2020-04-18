В Краснодарский край из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Это произошло благодаря договоренности главы региона Вениамина Кондратьева и посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Сегодня около 13:50 в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его сразу передали представителям христианских церквей. Зажженная от огня лампада была доставлена и на Кубань.

Из-за ограничений, действующих в крае, традиционной встречи в аэропорту краевой столицы не было. С трапа самолета огонь отдали священнослужителям Кубанской митрополии. Его доставят в Екатерининский кафедральный собор, где Пасхальное богослужение совершит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в этом году здание храма будет закрыто для посещения. Крестный ход пройдет только при участии духовенства. Пройдут онлайн-трансляции богослужений храмов Екатеринодарской епархии.

По благословению митрополита Екатеринодарского Исидора на время карантина выбран новый формат проведения праздника Светлого Христова Воскресения, который минимизирует возможность заражения. Во дворе храмов установят подсвечники, иконы расположат на высоте, недосягаемой для прикладывания. А вот записки вне стен храма можно будет передать, как и посвятить куличи и другую пищу, но только на территории храма.

У многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут сами совершить благословение куличей, пасх, и яиц.

Ранее стало известно, что с 18 по 26 апреля закроют все кладбища Краснодарского края. Ограничения коснутся как закрытых, так и действующих погостов. Такие меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия.

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