«Только сейчас стал идти на контакт»: Зверски избитый 6-летний ребенок-маугли до сих пор находится в реабилитационном центре Новороссийска

За состоянием 6-летнего ребенка-маугли, которого долгое время истязала мать, сейчас следят специалисты.

- Состояние мальчика удовлетворительное, чувствует он себя хорошо, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник городского управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков. - Он находится в реабилитационном центре, где проходит курс социальной реабилитации.

Каждый день с пострадавшим мальчиком работают психологи и педагоги. Лишь спустя время малыш стал идти на контакт. Ребенок уже воспринимает и воспитателей, и других людей. Похоже, мальчик почти забыл, что с ним было, когда он жил с матерью. Хотя, когда малыш только попал в больницу, то сильно переживал, что издевательства начнутся вновь.

Но это исключено. После того, как ребенка госпитализировали, на его мать завели уголовное дело сразу по двум статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением». Женщину задержали и отправили в СИЗО, где она, скорее всего, будет сидеть до конца расследования.

Валентина Гусейнова воспитывала сына одна.

Сразу после того, как жуткая история получила огласку, выяснилось, что у ребенка есть отец и он готов забрать мальчика к себе. Правда, Федор Пирожков в свидетельстве о рождении сына никогда не был записан, да и с женщиной в браке не состоял. Потому прежде мужчине нужно доказать, что он, действительно, родственник пострадавшему мальчику.

- Мужчина, который называет себя биологичечким отцом, действительно хотел забрать ребенка. Ему разъяснили, что необходимо собрать ряд документов, чтобы доказать отцовство, - добавляет начальник городского управления по делам несовершеннолетних Евгений Титков. - Кроме того, в ближайшее время должен состояться суд, где будет подниматьcя вопрос о лишении родительских прав матери.

Пока ребенок будет оставаться в реабилитационном центре.

Напомним, мать мальчика Валентина Гусейнова воспитывала сына одна. При этом ребенок, по данным следствия, не ходил в детский сад и на медосмотры. На улице женщину с сыном соседи тоже видели редко. При этом сама Валентина очень любила ходить по гостям.

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