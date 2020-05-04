Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 4 мая 2020: больше всего больных Covid-19 в краевой столице

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 4 мая. Напомним, что Краснодарском крае продолжает действовать карантин, губернатор продлил действующие ограничения, в том числе и пропускной режим, до 12 мая. Также с 30 апреля введен масочный режим, который носит обязательный характер.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 82 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1244 заразившихся.

Выздоровели и выписаны 372 пациента, из них 53 за последние сутки. 20 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2

Больше всего больных коронавирусом в Краснодаре – за сутки прирост составил 37 человек. В Крымском районе заболели 13 человек. По четыре случая подтвердилось в Горячем Ключе, Новороссийске, Щербиновском и Апшеронском районах. В Динском, Белореченском, Кущевском, Тихорецком, Красноармейском районах подтверждено по два случая Covid-19. По одному заболевшему выявили в Калининском, Мостовском, Усть-Лабинском, Староминском, Темрюкском, Северском районах.

Положительный результат на коронавирус дали тесты у 52 женщин и 30 мужчин. В оперштабе сообщили, что в числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.

В Краснодаре из аэропорта в обсерваторы отправили 43 человека, также изолировали 16 человек, прилетевших из Таиланда. Всего в местах обсервации региона находится 1780 человек. На сегодняшний день у 21 человека в обсерваторах обнаружен Covid-19.