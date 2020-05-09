9 мая в Краснодаре таксисты устроили парад в честь юбилея Победы. В нем приняли участие около двадцати машин. Машины выстроились в колонну по две и картинно, на пониженной скорости, двигались по улицам Юбилейного микрорайона.

Но что-то пошло не так, и таксистов остановил патруль ГИБДД. Сотрудники полиции стали выяснять, с какой целью водители таксомоторов проводили массовую акцию, была ли она согласована.

Колонна такси проехала по Краснодару .

Парад таксистов в Краснодаре остановила полиция

- В настоящее время проводится опрос водителей, устанавливаются их цели и мотивы, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе УВД Краснодара.

Представитель пресс-службы отметил, что по данному факту назначено проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства, связанные с парадом.

Напомним, что в Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим карантина и все массовые мероприятия строго запрещены. Людей призывают отмечать День Победы дома, в кругу семьи, участвовать в праздновании виртуально.

Сегодня по Краснодару курсируют так называемые «фронтовые» бригады. Артисты дают уличные концерты – поют песни военных лет и танцуют, создавая праздничное настроение как для участников войны.

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