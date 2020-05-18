2020-05-18T14:10:25+03:00
Коронавирус Covid-19

«Беги, Форрест, беги»: В обсерваторе Сочи мужчина сбежал от пяти сотрудников Росгвардии и сорвал овации

Нарушителя карантина догнали и доставили в суд
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Беглец смог удрать от пятерых сотрудников РосгвардииБеглец смог удрать от пятерых сотрудников Росгвардии
Изменить размер текста:

Один из обитателей обсерватора в Сочи, где прибывшие из других регионов проходят обязательный двухнедельный карантин, стал героем вирусного видео.

Мужчина не выдержал изнурительной изоляции и вышел во двор на прогулку, что категорически запрещено. Его тут же встретили сотрудники Росгвардии и предложили ему отправиться обратно в здание.

Но мужчина не стал слушать правоохранителей и рванул с места. Он пробежал круг по двору, промчал мимо пяти сотрудников и прошмыгнул в открытую дверь. Короткая погоня сопровождалась одобрительными криками от других жильцов обсерватора.

В Сочи в обсерваторе мужчина сбежал от сотрудников Росгвардии.

- Беги, Форрест, беги! Давай-давай! – переживала публика.

А когда «спортсмену» удалось сбежать от сотрудников раздались настоящие овации. Забег даже оценили в федерации регби России.

- Мяч в руки и на просмотр такому, - написали в твиттере организации.

Но перед этим за нарушение карантина мужчине может грозить солидный штраф до 40 тысяч рублей, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника Росгвардии.

- В Сочи военнослужащие Росгвардии пресекли попытку мужчины покинуть обсерватор. Он привлечен к административной ответственности в рамках действующего законодательства РФ, - рассказали КП-Кубань в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанным оказался 27-летний Павел, который рассказал, что всего лишь собирался позаниматься спортом на улице.

Догнали. Бегуна из Сочи, покинувшего обсерватор, оштрафуют.

Стоит сказать, что обсерватор в Сочи организован в курортном квартале «Русский дом» в Имеретинской низменности. Его обитатели в течение 14 дней карантина наблюдаются медиками и получают питание, доступ в интернет и кабельное телевидение. Правда, покидать здание можно только с разрешения врачей. Тем не менее, многие выбирают такую изоляцию преднамеренно и специально прилетают в Сочи, чтобы провести карантин на курорте.

В администрации Краснодарского края уже раздумывают над тем, чтобы ввести ежесуточную плату за обсервацию для таких граждан.

- Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте. То есть не собираются возвращаться в свой родной регион, - сказал вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. - Получается, хорошо устроились.

Напомним, это не первый случай попытки побега в Сочи. В ночь на 9 мая из инфекционной больницы сбежала жительница Магаданской области с положительным результатом теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За время карантина на Кубани не сбили ни одного ребенка
В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист
На побережье Сочи появились три новых пляжа
В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года
На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
В Краснодаре столкнулись два авто
В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю
Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера
В Туапсе мужчина забил до смерти деревянной палкой брата, который оскорбил его дочь
«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей
Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года: к ИВЛ подключены 37 «тяжелых» пациентов