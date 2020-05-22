Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 22 мая 2020: завтра отменят желтые пропуска, но карантин продлили до 6 июня

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 22 мая. Карантин в Краснодарском крае решением губернатора продлен до 6 июня, однако с 23 мая часть ограничений будет снята.

С 23 мая открываются парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, магазины площадью менее 400 квадратных метров и многое другое. Возобновляет работу в течение дня общественный транспорт. Уйдут с улиц патрули, можно будет перемещаться по городу, соблюдая социальную дистанцию и масочный режим.

Правда все еще будут под запретом массовые мероприятия, кафе и рестораны смогут работать только на вынос или доставку. Красные пропуска будут обязательны для поездок по краю.

Количество заболевшиx коронавирусом в Краснодаре

Важно, что и после 23 мая дома должны оставаться лица старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В это время им, возможно, особенно нужна будет поддержка близких и соседей.

Тем временем, число больных коронавирусом в Краснодаре 21 мая увеличилось на 43 человека, и составило 1142. 29 из них - сотрудники и пациенты геронтологического центра «Екатеринодар», сообщил глава города Евгений Первышов.

В четверг 21 мая на улицах работали 115 мобильных групп самоконтроля, в составе которых сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и общественники. Всего 609 человек.

- Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 117 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 230 штрафов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На въездах в город развернули 312 машин, которые не имели красных пропусков.