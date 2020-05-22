Коронавирус в Адыгее, последние новости на 22 мая 2020: жертвой инфекции стал 27-летний парень, количество больных растет

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 22 мая. В республике по-прежнему особое беспокойство вызывает ситуация в Красногвардейском районе, где в начале мая прошли похороны с большим количеством гостей. Глава муниципалитета Альберт Османов уже покинул свой пост.

- Толчком к заражению стало проведение похорон с большим числом участников процессии. Причиной распространения коронавируса являются систематические нарушения самоизоляции и массовые контакты жителей в ряде населенных пунктов, - сообщают в оперативном штабе республики.

Всего в Красногвардейском районе установлено 183 больных, из них 11 человек выздоровели, 67 госпитализированы, за состоянием остальных следят бригады медиков на дому.

Первой жертвой коронавируса в районе стал 27-летний парень, у которого не было хронических заболеваний, и он не находился в группе риска. Он скончался от двухсторонней пневмонии с тотальным поражением легких. В госпиталь молодой человек попал 8 мая, а с 12 числа был подключен к аппарату ИВЛ.

Сейчас в муниципалитете введен режим жестких ограничений. Закрыты несколько населенных пунктов, стоят посты, нарушителей изоляции штрафуют. На данный момент составлено 17 протоколов на нарушителей самоизоляции, из них 10 материалов уже направлены в суд.

Все участники похорон, которые стали причиной вспышки коронавируса уже известны. Их привлекут к административной ответственности.

Всего в двух госпиталях Адыгеи с коронавирусом находятся 167 жителей республики, из них в реанимации – 8 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 561 раз, 274 человека выписаны, девятерых спасти не удалось.