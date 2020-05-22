2020-05-21T23:02:00+03:00
Общество

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 22 мая 2020: жертвой инфекции стал 27-летний парень, количество больных растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 22 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: adygheya.ruФото: adygheya.ru
Изменить размер текста:

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 22 мая. В республике по-прежнему особое беспокойство вызывает ситуация в Красногвардейском районе, где в начале мая прошли похороны с большим количеством гостей. Глава муниципалитета Альберт Османов уже покинул свой пост.

- Толчком к заражению стало проведение похорон с большим числом участников процессии. Причиной распространения коронавируса являются систематические нарушения самоизоляции и массовые контакты жителей в ряде населенных пунктов, - сообщают в оперативном штабе республики.

Всего в Красногвардейском районе установлено 183 больных, из них 11 человек выздоровели, 67 госпитализированы, за состоянием остальных следят бригады медиков на дому.

Первой жертвой коронавируса в районе стал 27-летний парень, у которого не было хронических заболеваний, и он не находился в группе риска. Он скончался от двухсторонней пневмонии с тотальным поражением легких. В госпиталь молодой человек попал 8 мая, а с 12 числа был подключен к аппарату ИВЛ.

Сейчас в муниципалитете введен режим жестких ограничений. Закрыты несколько населенных пунктов, стоят посты, нарушителей изоляции штрафуют. На данный момент составлено 17 протоколов на нарушителей самоизоляции, из них 10 материалов уже направлены в суд.

Все участники похорон, которые стали причиной вспышки коронавируса уже известны. Их привлекут к административной ответственности.

Всего в двух госпиталях Адыгеи с коронавирусом находятся 167 жителей республики, из них в реанимации – 8 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 561 раз, 274 человека выписаны, девятерых спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Джигиты на колесах: Денег нет, страховки нет... Договоримся, брат!
По дорогам страны ездят тысячи машин с абхазскими номерами, водители которых плевать хотели на правила дорожного движения, камеры и штрафы. Корреспонденты «КП» попытались разобраться в этом странном социальном явлении на примере одной аварии
Новости 24
В Краснодаре 21 мая за нарушение карантина оштрафовали 230 человек
ЕГЭ в Краснодарском крае пройдет 29 июня с проверкой температуры и социальной дистанцией
Вениамин Кондратьев попросил президента поддержать пострадавших от заморозков и засухи аграриев
Дочь Сергея Галицкого вошла в число богатейших наследников России
ВТБ и «Сколково» стали технологическими партнерами
На Кубани краевую выплату получат более 8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок
В Краснодаре ГК «Европея» ввела в эксплуатацию три новых дома
В Сочи задержали игроков в покер, которые арендовали дом для этого
В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют
Число умерших от коронавируса в Адыгее на 20 мая 2020 года увеличилось до 9 человек
«Карантин под кайфом»: в обсерваторе Сочи охрана обнаружила наркотики в одной из продуктовых передач
Невнимательные водители нанесли ущерб энергетикам на 1,2 млн рублей
В центре Краснодара археологи нашли клад и захоронения древних меотов
Известного кубанского депутата заключили под стражу до 19 июня
В Краснодаре на станкостроительном заводе создали первую в России автоматическую линию для производства медицинских масок
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Бывшие руководители «Сочиавтотранса» два года незаконно выписывали себе премии
На Кубани задержали педофила, надругавшийся над двумя пятилетними девочками в недостроенном гараже
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра
В Кореновском районе 9-летний велосипедист попал под колеса авто
В Краснодаре обновят подземный переход на Старокубанском кольце
Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 23 мая: между городами и станицами ездить можно только по пропускам
В Сочи готовятся к мощным ливням
В Краснодаре за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов и сотрудников геронтологического центра
В Краснодаре на кольце на улице Дзержинского заработала новая схема движения