2020-05-22T13:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубань закрыла границу с Адыгеей из-за вспышки коронавируса

На пешеходных мостах в Усть-Лабинском районе выставлены блокпосты
Ева МУР@kp_kuban
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Мосты, связывающие два региона, перекрытыМосты, связывающие два региона, перекрыты
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Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами

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Краснодарский край перекрыл границу с адыгейскими селами, где в начале мая после похорон вспыхнул очаг коронавируса. Сейчас Тенгинский и Хатукайские автомобильный и пешеходный мосты находятся под охраной полиции и казаков.

Традиционная траурная процессия в ауле Бжедухабль собрала не менее 500 человек. Все они приехали из разных районов Адыгеи и Краснодарского края, нарушив режим самоизоляции.

- Прощались с уважаемым человеком, мы не могли не приехать, - таков был главный аргумент участников процессии.

В первые дни положительные тесты на коронавирус сдали около 70 человек из аула Бжедугхабль и его окрестностей. Счет контактных лиц каждого пошел на сотни. В Красногвардейском районе Адыгеи сразу же ужесточили карантинные меры, на въездах в населенные пункты выставили посты.

Количество заболевших коронавирусом в Адыгее резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то 15 мая их было уже 31, а 17-го 51. Красногвардейский район, где за все время выявлено уже 104 случая COVID-19, вырвался в лидеры по заболеваемости. С начала эпидемии в республике коронавирус обнаружили у 461 человека.

А вчера, 21 мая, умер один из жителей Красногвардейского района, контактировавший с участниками похорон. Ему было всего 27 лет и, по словам врачей, до инфицирования коронавирусом молодой человек был абсолютно здоров.

Сразу после инцидента в отставку подал глава района, а сам населенный пункт изолирован и взят под особый контроль эпидемиологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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