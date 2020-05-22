«Боишься строить планы на лето? Тогда - к нам!»: кастинг нового ТВ-шоу объявили во время карантина в Геленджике

В Краснодарском крае карантин снова продлен на две недели, до 6 июня. Но предсказать, что будет после этой даты, не берутся сейчас ни эпидемиологи, ни представители власти. Во всех публичных заявлениях они опираются на грядущее развитие ситуации здесь и сейчас, без долгосрочных прогнозов.

С 1 июня для части здравниц на курортах Кубани стартует сезон. Но в этом году и впервые в своей истории санатории возьмут еще и ответственность за изоляцию отдыхающих.

Туристы смогут приехать только по путевкам и не будут иметь возможности находиться вне своей здравницы. В курортных городах гулять на набережных и в парках запрещено. Коронавирус пока не желает покидать берегов Черного моря, плюсуя ежедневно к статистике зараженных в регионе по несколько десятков человек.

В этих условиях телеканал ТНТ объявил о старте кастинга на новое теле-шоу "Золото Геленджика".

- Не знаешь, чем заняться этим летом? Боишься строить планы на ближайшее будущее? Смирился с тем, что горячие южные ночи в этом году пройдут мимо тебя? - гласит объявление на официальном сайте канала. - Этим летом в самом жарком городе России – Геленджике – начинаются съемки самого веселого проекта сезона!

Участников просят заполнять анкету или звонить по телефонам кастинг-менеджеров.

- Шоу, действительно, будет проходить в Геленджике. Это, если помните, будет что-то вроде "Больших гонок". Аналог японского шоу, - рассказали они "КП" - Кубань". - Заработать можно будет около 2 миллионов рублей.

Но (!) организаторы пояснили, если карантин на курорте продолжит действовать, шоу перенесут.