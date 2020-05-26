День города Сочи 2020: праздник отметят премьерой гимна и телемарафоном

День города Сочи 2020 отметят 30 мая. Но, так как режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня, праздник пройдет в онлайн формате. Одним из его главных событий станет телемарафон на канале «Кубань 24» с 13:00 до 18:00. Трансляция также будет организована на официальном сайте администрации города Сочи sochi.ru и сайте kuban24.tv.

- Он будет посвящён общественно-политической, исторической, культурной и спортивной жизни Сочи, - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы пояснила, что телемарафон свяжет курорт с разными регионами России и зарубежными городами-побратимами (их у Сочи более десяти). Кроме того, на связь выйдут черноморские курорты и муниципалитеты Краснодарского края. Поздравления прозвучат от почётных граждан города, видных общественных и политических деятелей, именитых спортсменов и известных артистов. В их числе: Виталий Игнатенко, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух, Михаил Галустян, Александр Карелин и многие другие.

Свои видеопоздравления приготовили представители национальных диаспор, молодёжные, общественные и спортивные организации, представители санаторно-курортной и других отраслей. Фото пресс-службы мэрии Сочи.

Свои видеопоздравления приготовили представители национальных диаспор, молодёжные, общественные и спортивные организации, представители санаторно-курортной и других отраслей.

Ко Дню города впервые был специально написан официальный гимн Сочи. Автор музыкальной композиции популярный российский композитор, Народный артист России Алексей Евсюков. Гимн прозвучит в исполнении сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко. Эта премьера состоится в рамках телемарафона.

- Главная концепция нашего праздника - подарить сочинцам ощущение радости, гордости за свой удивительный город, за его историю, за его уникальную природу, культуру, за тех, кто родился и живёт в Сочи, кто достиг больших успехов не только на всероссийском, но и на международном уровне, - рассказала вице-мэр Сочи Полина Деняк.

Специально ко Дню города выпустят 14-минутный документальный фильм о Сочи.Фото: Юлия БАРАНОВА

Специально ко Дню города телеканал «Россия 1» выпустит 14-минутный документальный фильм о Сочи. Лента будет показана в эфире программы «Вести Сочи» 29 и 30 мая.

Юные сочинцы тоже смогут подготовить свои поздравления любимому городу. Конкурс на самую интересную детскую «звуковую открытку» проведет радиостанция «Русское радио», представив лучшие из них - в радиоэфире.

Утром 30 мая по городу начнут курсировать экскурсионные автобусы «Матрешки» с артистами. Они будут давать концертные выступления во дворах горожан. Слоганом Дня города Сочи выбран #СочивсердцевсегДа.

В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что все набережные, парки и скверы в городе по-прежнему закрыты, а массовые, спортивные и детские мероприятия проводить запрещено.

Напомним, что в начале марта 2020 года в Сочи сменили дату празднования Дня города. Наиболее подходящими для главного городского праздника назвали последние выходные мая. С исторической точки зрения это связано с тем, что Сочи получил статус курорта общегосударственного значения – 26 мая 1925 года.

- С предложением установить исторически обоснованную дату празднования Дня города в администрацию курорта обратились общественники. Учёные-историки провели работу по изучению архивных материалов и предложили несколько вариантов. Взяв за основу историческую значимость даты 26 мая, было решено не фиксировать определённый день празднования, а ограничиться формулировкой «последние выходные мая», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

При этом прежняя дата Дня города – 21 ноября – останется для Сочи праздничной. В этот день православные отмечают День Михаила Архангела, который считается покровителем города. Эта традиция на курорте будет сохранена.

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