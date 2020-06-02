2020-06-02T17:11:39+03:00
Общество

Отдых в карантин в Сочи: туристов радуют цветущим парком и концертом с балкона

За первый день работы санатории курорта приняли более 600 гостей из разных регионов России [фото], [видео]
Юлия БАРАНОВА
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Отдых в карантин в Сочи: туристов радуют цветущим парком и концертом с балконаОтдых в карантин в Сочи: туристов радуют цветущим парком и концертом с балконаФото: Иван ВИСЛОВ

В санаториях Сочи начался заезд туристов. Первого июня 20 здравниц, которые открылись в этот день, приняли около 600 туристов. Теперь заезды продолжаются каждый день. В первый месяц лета сочинские базы размещения рассчитывают на среднюю загрузку – более 30 %.

Гостей-пионеров в санатории «Металлург» встретил особо торжественно. Для них устроили балконный концерт. Зажигательную программу на балалайке представил сотрудник здравницы и по совместительству музыкант Сочинского концертно-филармонического объединения Павел Гига.

Туристы вдохновенно слушали классику и пританцовывали под «Калинку». Кто-то расположился на ступеньках под балконом, где выступал артист.

В санатории устроили концерт для туристов.

Соблюдая социальную дистанцию, основная масса зрителей заняли парковые диваны. Фото: Иван ВИСЛОВ

Соблюдая социальную дистанцию, основная масса зрителей заняли парковые диваны.Фото: Иван ВИСЛОВ

Соблюдая социальную дистанцию, основная масса зрителей заняли парковые диваны – по одному на каждого. Даже санаторный кот Рыжий пришел послушать концерт, щурясь и дергая ушами от громких оваций.

Перед началом выступления мы успели познакомиться со зрителями.

Вера Онухова, приехала в Сочи из Санкт-Петербурга. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вера Онухова, приехала в Сочи из Санкт-Петербурга.Фото: Иван ВИСЛОВ

Вера Онухова, приехала в Сочи из Санкт-Петербурга. Она работает в администрации Ленинградской области. Курортница рассказала, что в этой здравнице решила провести отпуск впервые.

- Санаторий я выбрала случайно, у меня были совершенно другие планы на отдых. Но, к сожалению, из-за ковида пришлось все пересмотреть. Как-то сразу остановила выбор на этом санатории, даже больше ничего не искала, связалась с менеджерами здравницы напрямую и забронировала номер, - призналась Вера Онухова.

Как жительницу северной столицы, на юге прежде ее всего привлекает большое число солнечных дней, море и процедуры.

Мать с дочерью Анастасия и Ева Казакова приехали из Москвы. Фото: Юлия БАРАНОВА

Мать с дочерью Анастасия и Ева Казакова приехали из Москвы.Фото: Юлия БАРАНОВА

Мать с дочерью Анастасия и Ева Казакова приехали из Москвы. Санаторий выбирали долго, читали отзывы, смотрели рейтинги. Главным критерием стала красота архитектуры здравницы.

- Санаторий напоминает римский палас. Мы в полном восторге, нам очень нравится наш номер и вид из окна. Парк бесподобен: такие ароматы, что голова кружится – в хорошем смысле этого слова, - отметили гостьи.

Апрель для Казаковых стал очень тяжёлым месяцем: они проболели коронавирусом.

- Ковид перенести страшно. Высокая температура и слабость такая, что я просто упала в обморок. Неделю лежала в больницы, в качестве реабилитации столичные врачи посоветовали санаторий, - рассказала москвичка.

По ее словам, у дочери на один день температура поднялась до 40 градусов, а потом на две недели пропало обоняние.

Гости в один голос отмечают, что «Металлург» поражает своей архитектурой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Гости в один голос отмечают, что «Металлург» поражает своей архитектурой.Фото: Иван ВИСЛОВ

- 1 июня мы приняли туристов из разных регионов страны. Планируем, что загрузка номерного фонда в июне достигнет 50 %. Основной упор в программе реабилитации отдыхающих после перенесённого коронавируса мы делаем на озонотерапию, - рассказала «Комсомольской правде» – Кубань» генеральный директор санатория Елена Бойко.

Отдыхающие с нетерпением ждут разрешение на открытие пляжа и бассейна, а пока активно лечатся: ходят на процедуры, пьют минеральную воду «Пластунскую» из бювета. Фото: Иван ВИСЛОВ

Отдыхающие с нетерпением ждут разрешение на открытие пляжа и бассейна, а пока активно лечатся: ходят на процедуры, пьют минеральную воду «Пластунскую» из бювета.Фото: Иван ВИСЛОВ

Отдыхающие с нетерпением ждут разрешение на открытие пляжа и бассейна, а пока активно лечатся: ходят на процедуры, пьют минеральную воду «Пластунскую» из бювета. После процедур все спешат в дендропарк, чтобы насладится красотой розария и других цветущих уголков, которые в начале лета особенно хороши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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