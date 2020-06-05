Выпустили гамбузию и навели порядок: как парки Сочи готовятся встречать гостей

С 6 июня в Сочи, как во всем Краснодарском крае начнут открываться для прогулок скверы и парки. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба.

В Сочи ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности" тоже готовится к приему первых гостей после карантина. Сегодня в озеро седьмого кластера парка выпустили гамбузию.

Это поможет значительно сократить распространение комаров на территории парка. Фото предоставлено ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности".

Эта удивительная рыбка способна за несколько минут съесть пару сотен личинок комаров. Именно гамбузия в первой половине 20 века избавила Черноморское побережье от малярийных комаров.

Именно гамбузия в первой половине 20 века избавила Черноморское побережье от малярийных комаров. Фото предоставлено ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности".

«Мы подобрали самок с икрой и выпустили в озеро. Это сделано для разведения популяции рыбок в озере, что поможет значительно сократить распространение комаров в целом на территории парка», - сообщили участники акции.

Самок с икрой и выпустили в озеро. Фото предоставлено ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности".

Борьба с комарами для парка достаточно актуальна, так как большую часть территории занимают озера, где останавливаются перелетные птицы. Сотрудники парка напомнили, что Имеретинская долина – пристанище для почти 200 видов пернатых, живущих здесь постоянно, зимующих и отдыхающих во время более дальней миграции. Среди них – редкие виды лебедей, черные аисты, цапли, дрофы, сапсаны — самые быстролетающие птицы и многие другие.

Акция по выпуску рыбок стала частью праздничного экологического субботника, которым в парке отметили 5 июня Всемирный день окружающей среды.

Акция по выпуску рыбок стала частью праздничного экологического субботника. Фото предоставлено ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности".

- В России это ещё и Профессиональный праздник - День эколога. В этом году его девиз: «Время для природы». Воздух, которым мы дышим, продукты, которые мы едим, вода, которую мы пьем, климат, который делает нашу планету обитаемой – всё это обеспечивается природой. В этот день традиционно проводится множество разнообразных экологических мероприятий, главная задача которых - напомнить людям о важности бережного и ответственного отношения к окружающей среде, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» директор ГКУ КК "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности " Даниил Поморов.

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности примет первых гостей в ближайшие дни.

6 июня в Сочи откроются объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

- В ближайшую субботу в Сочи откроются муниципальные парки, скверы и набережные. На объектах будут ежедневно дежурить мобильные отряды самоконтроля. При посещении общественных мест жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

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