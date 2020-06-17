Путёвка в детский сад Краснодара: какие есть льготы

В МФЦ Краснодара заявления в муниципальные детские сады начали принимать с 15 июня. Сроки приема документов устанавливают муниципальные образования, например, в Краснодаре - до 15 августа.

- Для подачи заявок на выделение путёвок специально выделили два месяца,чтобы успели все родители. При этом комиссия начнет работать только через три недели — с 6 июля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе образования.

Также в департаменте добавили, что при поступлении в детские сады, в первую очередь, играет роль не дата подачи, а имеющиеся права на льготы. Также обращают внимание на регистрацию (прописку).

КОГО БЕРУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Правом внеочередного определения в муниципальные детские сады Краснодара пользуются:

- дети граждан, подвергшихся радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца;

- дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета,

- дети из многодетных семей;

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста или по состоянию здоровья;

- дети сотрудников полиции;

- дети погибших полицейских вследствие увечья, полученного на службе;

- дети умершего полицейского из-за болезни, полученной в период службы;

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах.

А также:

- дети работников детского сада, куда подается заявление на получение путевки;

- иные категории жителей, пользующиеся правом первоочередного определения в детский сад согласно действующему законодательству России.

Для получения права на внеочередное и первоочередное определение в детский сад нужно предоставить в МФЦ подтверждающий документ.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ

В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Но послаблять ограничительные меры в регионе уже постепенно начали. Так, с 15 июня объявили о приеме документов в МФЦ в порядке живой очереди, ранее туда можно было попасть лишь по предварительной записи. Также с 15 июня объявили и о приеме документов в детские сады. Утром этого числа в Краснодаре родители штурмовали все городские центры. На входах выстроились огромные очереди. Чтобы предупредить ажиотаж в отделе образования успокоили – заявления будут принимать в течение двух месяцев.

- Мы понимаем, что родители в первый же день начала приема заявлений захотят подать все документы. Но в этом нет необходимости, поскольку комиссии начинают комплектовать детсады с 6 июля. Дата приема заявления никаким образом не влияет на принятие решения о зачислении ребенка в тот или иной детский сад, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что и зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября. В отделе образования напомнили, что при принятии решения не учитывается, в какой из дней поданы документы родителями в МФЦ. Комиссия определяет, в первую очередь, льготные категории граждан, затем детей из общей очереди.