Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 20 июня 2020: зоны развлечений и общепиты в ТРЦ пока работать не будут

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 19 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб региона по-прежнему рассказывает кубанцам о ситуации с коронавниурсом в крае.

Согласно последним цифрам статистики, за минувшие сутки положительные результаты теста показали у двадцати жителей Краснодара. Специалисты Роспотребнадзора отмечают положительную динамику в недопущении распространения инфекции. Медики каждый день на передовой - и это дает свои результаты. Помимо большого количества излечившихся и выписавшихся из больниц региона, в обычной докарантинной жизни возвращаются многие отрасли жизнедеятельности, но с определенными и обоснованными эпидемиологическими требованиями.

Так, послабления карантина в Краснодарском крае позволили снять ограничения с санаторно-курортной отрасли. С 21 июня карантин на Кубани снимут и заработают крупные торгово-развлекательные центры. Однако останутся в них закрытыми зоны общепита и развлечений. В Краснодаре со дня снятия карантинных мероприятий откроются 30 торговых центров и 27 отелей, а также около 1350 магазинов.

- Все объекты будут открываться с соблюдением санитарных требований. Также в кубанской столице заработают 15 специализированных непродовольственных ярмарок. 11 ярмарок начали работу в формате торговых комплексов и торговых центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Помимо этого в Краснодаре возобновят образовательный процесс организации дополнительного образования для взрослых — в частности, 37 краснодарских автошкол.

С отменой будут закрыты и обсерваторы. Теперь для въезда в край из других регионов не будет препятствий. Медики рекомендуют все также использовать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест - учреждения, магазины, особенно это касается передвижения краснодарцев в общественном транспорте.