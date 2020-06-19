2020-06-19T09:43:07+03:00
Общество

Отмена карантина в Краснодаре: откроются 30 торговых центров и 27 отелей

Зоны развлечений и общепиты в ТРЦ по-прежнему работать не будут
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Напомним, что Вениамин Кондратьев принят решение об отмене карантина с 21 июня. Регион начал возвращаться постепенно к прежней жизни, в которой не было ограничительных мер. С 21 числа разрешили работать всем гостиницам и санаториям. Откроются школы, детские сады, лагеря. Но с оговорками – только для взрослых. Также распахнут двери торговые центры, но в них пока будут закрыты зоны питания и развлечений.

В Краснодаре с 21 июня возобновят работу 27 отелей, 30 торговых центров и около 1350 магазинов.

- Все объекты будут открываться с соблюдением санитарных требований. Также в кубанской столице заработают 15 специализированных непродовольственных ярмарок. 11 ярмарок начали работу в формате торговых комплексов и торговых центров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Помимо этого в Краснодаре возобновят образовательный процесс организации дополнительного образования для взрослых — в частности, 37 краснодарских автошкол.

Какие ограничения сохранятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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