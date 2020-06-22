Парад Победы 24 июня в Краснодаре был отменен: войска пройдут торжественно только в Новороссийске

В Краснодаре отменено намеченное на 24 июня торжественное прохождение войск по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На такие меры власти пошли, чтобы не допустить распространение короновирусной инфекции и защитить здоровье граждан.

- В Краснодаре традиционного прохождения войск и праздничного салюта не будет – часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Парад Победы пройдет только в Новороссийске. Он будет как на земле, так и в море и в воздухе.

Участвовать в шествии станут более тысячи военнослужащих. Они строем пройдут по улице Советов. Также на параде представят более 25 единиц боевой и специальной техники, в том числе в море проплывут военные корабли.

А над Цемесской бухтой в небо поднимутся военные самолеты и вертолеты Черноморского флота. Удобнее всего будет наблюдать за шествием и воздушной частью парада с площади имени Ленина. Также посмотреть его можно будет по местным и краевым каналам. Начнется мероприятие в 10 часов утра. А в 22 часа небо озарит праздничный салют.

Стоит отметить, что в Новороссийске уже провели генеральную репетицию парада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786169" frameborder="0"></iframe> Генеральная репетиция парада Победы прошла в Новороссийске.

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