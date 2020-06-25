2020-06-25T17:04:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Что останется на карантине в Краснодарском крае до 6 июля

Ограничения из-за угрозы распространения коронавируса в регионе сохраняются
Евгения ОСТРАЯ
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Не отменен в регионе по-прежнему масочный режимНе отменен в регионе по-прежнему масочный режим
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Статистика заболевших коронавирусом, по словам инфекционистов, начала падать, но Краснодарский край продолжает жить в режиме повышенной готовности до 6 июля. Еженедельные оперативные штабы анализируют эпидемиологическую обстановку и принимают решения, какая сфера экономики региона может на этот раз вернуться к жизни. Сегодня, 25 июня, в таком судьбоносном перечне оказались рестораны, фитнесс-клубы, стоматологии и риэлторские службы, зоопарки и делфинарии, а также объекты туристических показов. Кроме того, с 29 июня возобновят работу детские сады, а с 27 июня междугороднее сообщение в Краснодарском крае снова станет регулярным. Верующие могут вернуться в храмы.

Однако под строгим запретом по-прежнему остается индустрия развлечений - закрыты кинотеатры, аттракционы, аквапарки и бассейны. Нельзя посещать бани и сауны.

- Фитнесс-клубы откроются, но только без этих дополнительных услуг, - заявила на оперштабе главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина.

По-прежнему в публичные места и в транспорт эпидемиологи требуют входить в защитных масках и для своей же безопасности обрабатывать руки антисептиками.

Регион, как и страна, скорее всего, еще не скоро вернется к празднованию знаменательных дат и многолюдным гуляниям. Они тоже отложены до лучших времен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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