2020-06-27T22:01:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 июня 2020: справка в санаторий больше не нужна, бассейны все еще закрыты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 июня 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Коронавирус в Краснодарском крае 2020: последние новости 28 июняКоронавирус в Краснодарском крае 2020: последние новости 28 июняФото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 июня. За последние сутки в регионе выявлено 58 заболевших, 21 из них находится в Краснодаре. Лечение продолжает 1237 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 5801 человека, большая часть из них выздоровела. Выписаны уже 78% пациентов, это 4564 человека. Количество жертв опасной инфекции на Кубани составило 73.

– В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 пациентов, 2 человека на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Коронавирус в Краснодарском крае, данные на 27 июня/Яндекс

Коронавирус в Краснодарском крае, данные на 27 июня/Яндекс

В обсерваторах остаются еще 313 человек, их самочувствие в норме, специалисты следят за температурой каждого.

27 июня стало известно о смерти от коронавируса еще двух пациентов, это 72-летний мужчина и 84-летняя женщина. Оба они находились на лечении в Краснодаре.

Коронавирус на курортах Краснодарского края 28 июня 2020

Самым заметным событием минувшего дня стала отмена обязательных справок об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

Роспотребнадзор внес долгожданные изменения в рекомендации к работе учреждений санаторно-курортной отрасли, и теперь отдыхающим достаточно предоставить только обычную справку об эпидокружении, которую выдает участковый терапевт.

Лечебницам разрешается селить отдыхающих по 1-2 человека в номер, если они проживают вместе. Возможными стали групповые процедуры в санаториях при условии соблюдения социальной дистанции.

Несмотря на то, что многие ограничения уже сняты, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, масочный режим в помещениях, а также требование соблюдения социальной дистанции.

Все еще закрыты бани, сауны, хаммамы, в том числе и фитнес-центры. Закрыты все аквапарки региона, в том числе и на Черноморском побережье. Кафе и рестораны могут быть открыты только с 7 часов утра до полуночи. Запрещены общественные массовые мероприятия, в том числе концерты и ночные дискотеки.

Организованный групповой детский отдых тоже пока невозможен. В обсерваторы могут угодить те, кто прибыл на Кубань прямиком из-за границы, а жителям других регионов стоит приготовиться к температурному контролю в аэропорту или на вокзале.

Коронавирус в Анапе 28 июня 2020

В Анапе выявлен один новый случаев заболевания короновирусом за последние сутки. Общее число заболевших в городе-курорте составляет 48 человек.

Коронавирус в Сочи 28 июня 2020

В Сочи за последние сутки зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это второй показатель после Краснодара. Лечение продолжают около 90 человек.

Коронавирус в Геленджике 28 июня 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала недели зафиксировано только три новых пациента.

Коронавирус в Туапсе 28 июня 2020

За последнюю неделю в Туапсинском районе был выявлен всего один новый случай заражения.

Коронавирус в Ейске 28 июня 2020

В Ейском районе за минувшие сутки два новых случая инфицирования коронавирусом, а с начала недели появилось всего 11 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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